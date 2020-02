Mañana inicia Profeco operativo de Semana Santa

El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, anunció que este martes comienza el operativo de Semana Santa con motivo de la cuaresma, que comienza este 26 de febrero (miércoles de ceniza). Explicó que se instrumentarán acciones de verificación de calidad y precios en pescados y mariscos en todo el país.

Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el titular de la Profeco explicó que dicho operativo en favor de los consumidores dará inicio en el mercado de La Viga, de la Ciudad de México.

“El día de mañana arrancamos el operativo de cuaresma, este operativo arranca en el mercado de la Viga, es un mercado muy significativo para esta temporada a nivel nacional, porque es uno de los principales distribuidores de pescado y marisco. Y estaremos dando consejos a los ciudadanos y consumidores de cómo mantener esta costumbre sin afectar el bolsillo, amén de que estamos monitoreando en supermercados y en mercados populares. Para consumir barato, hay que consumir regional y productos de temporada”.

Por otra parte, Ricardo Sheiffield, reconoció que a pesar de los esfuerzos y las acciones de verificación, los precios de la gasolina no han disminuido, pero tampoco han subido como lo prometió desde candidato el ahora presidente López Obrador, dijo que solo habido incrementos por debajo de la inflación.

“El compromiso es que no haya aumentos, no habido una baja en el precio de los energéticos, porque no habido una baja a nivel internacional, durante estos quince meses del gobierno. Lo que se ha logrado es mantener , lo que empeñó´ el señor Presidente que es que los aumentos fueran por debajo de la inflación, que en el caso de la del año pasado fue de 2.83 por ciento”.

El titular de la Profeco, dijo que continuará la inspección en estaciones de servicio de combustibles, por cierto que esta semana hubo cuatro gasolineras que no permitieron colocar sellos de inmovilización al detectarse irregularidades en el despacho de los combustibles, por lo que pedirán apoyo de la Guardia Nacional para concluir el procedimiento.