"Potencial pandemia" por coronavirus: OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS Tedros Anhanom Ghebreyesus aseguró en conferencia de prensa que "Tenemos que hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia".

El directivo reconoció que el Covid-19 orignado en Wuhan tiene el potencial de convertirse en algo mayor, con cifras actuales China tiene 77 mil 150 afectados y 2 mil 592 muertos y en el caso de Corea del Sur, suman 800 contagios y ocho muertos.

Por su parte, el director del programa de Emergencias de la OMS dijo que "No podemos paralizar el mundo y no es realista decir que se puede parar la transmisión entre países. Probablemente habrá epidemias en varios pero se puede contener".

Los expertos aseguraron que ante el escenario de crecimiento en las cifras de contagio y muerte lo mejor es estar preparados y actuar como si estuviera a la vuelta de la esquina, por lo que lo sistemas de salud deberán seguir el rastro de las personas que manifiesten algún síntoma de la enfermedad para la que aun no hay vacuna y generar una buena contención.

No obstante en Italia la situación se ha complicado al grado de poner en cuarentena a Lombardia y Véneto cancelando todos los eventos, manifestaciones culturales y deportivas, los casos detectados suman 6 y 219 contagios. un diputado de la ciudad de Qom, la más afectada señala que son 50 las víctimas mortales.

En Irán se han generado contradicciones en relación a las cifras, pues mientras el gobierno reconoce 12 muertos y 64 contagiados,

En México, el ex secretario de Salud Federal, José Narro Robles dijo en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco queal igual que en Estados Unidos, "en México se ha construido un sistema de contención epidemiológica gracias a los esfuerzos de médicos como Roberto Tapia o Pablo Kuri y afirmó que ve posible contener este virus, pues pese a su letalidad no es tan extremo como otros, no es como el A H1N1"

Y aunque no negó su llegada debido a la movilidad, dijo que hay que esperar que los mecanismos de contención funcionen.