Con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada: AMLO

Al acudir este domingo como invitado de honor al Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional de Trabajadores de México (CTM) que tuvo lugar en el Monumento a la Revolución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno atenderá el problema de las pensiones, y no descartó "dar marcha atrás" a acuerdos tomados bajo "otra política", que afectaron a los trabajadores.

Dijo que el tema de las pensiones lo hará de común acuerdo con los empresarios y los dirigentes de los trabajadores para que cuando el trabajador se retire tenga una pensión digna y justa como lo merecen todos los trabajadores de México.

"Y no descartamos dar marcha atrás acuerdos que se tomaron cuando era otra la política, que afectaron a los trabajadores. Vamos a revisar contratos, vamos a revisar todo el marco legal a partir de la nueva ley del trabajo, siempre para beneficio de los trabajadores con los trabajaores todo sin los trabajadores nada", enfatizógregó.

En su oportunidad el Secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, aseguró que ya no está enfermo y que regresó a plenitud a sus funciones como líder sindical, al tiempo que llamó a ofrecer una pensión digna a los trabajadores del país.

"Ya no estoy enfermo, ya no veo médicos porque para mí y lo digo delante de mi familia el único médico que me pude aliviar está allá arriba y pel me está aliviando y les digo otra cosa que en la mañana lo dije con una palabra fuerte y aquí no lo voy a repetir así pero regresé a retomar todas mis tareas pero sí lo voy a decir pero hoy regresé más cabrón" dijo el dirigente cetemista.

El Presidente López Obrador dijo que más allá de banderas partidistas su gobierno busca llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México junto con todos los sectores.

Para reforzar su dicho recordó los dos aumentos al salario mínimo avalados en su gobierno, señaló que esto se logró tras un acuerdo con el sector obrero y el empresarial "que también aquí lo reconozco y lo celebro. Ya los empresarios del México de hoy no son explotadores o esclavistas como lo eran en el porfiriato. Ahora la mayoría de los empresarios tiene dimensión social, actúan con justicia y humanismo".

Por su parte, el líder de la CTM aseveró que está organización ha estado del lado correcto de la historia a lo largo de su existencia, y aunque "México se pierde constantemente en nuestras diferencias", subrayó que es momento de unidad.(Por Octavio García Ortiz)