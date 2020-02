FGR decidirá si hay relación de Peña Nieto por caso Lozoya: AMLO

Sacando el pañuelo blanco, el Primer Mandatario reiteró que que su administración no tiene la intención de realizar una persecución contra ex presidentes del país, siquiera por su antecesor Enrique Peña Nieto.

En su mañanera desde La Paz, Baja California comentó que será la Fiscalía General de la República la que decida si debe presentarse una denuncia por las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación encontró en la administración de Peña Nieto o por el seguimiento que se hace a la investigación al director de Pemex, Emilio Lozoya.

"La Fiscalía es autónoma, cómo era antes? El Presidente decía a quien se exoneraba y a quien se perseguía, ahora la Fiscalía es independiente, no hay acuerdo político, no hay componendas, somos distintos... si en la investigación que están haciendo al director de Pemex aparece que está involucrado el ex presidente Peña entonces la Fiscalía lo va a resolver".

Reiteró que su objetivo como mandatario es ver adelante y afirmando que no es Salinas, ni Fox, Calderón o Peña Nieto, insistió que no le interesa la farsa de decir que se combate la corrupción y por otro lado se fomente.

"No llevar a cabo una política persecución, sí de justicia pero justicia no solo es castigar es también prevenir, me lo dice el diablo sácales el pañuelo blanco a los conservadores para que se enojen, no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox no soy Peña Nieto, no necesito la espectacularidad la farsa, qué hacían, agarraban a chivos expiatorios para decir ahora sí se acaba con la corrupción y ellos mismos la alentaban".

Insistió que va a corresponder a la ciudadanía el pronunciarse por el juicio a ex presidentes a través de una consulta ciudadana a la que mencionó votará en contra.