Mucho ojo... ahora los conservadores se dicen feministas: AMLO

Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a tener mucho ojo, con las manifestaciones de feministas ya que aseguró, están siendo manipuladas por grupos de la derecha que buscan poner a la población en contra de este gobierno.

En su mañanera desde La Paz en Baja California Sur, insistió que su administración no dejará de dar la libertad de expresión pero enfatizó, hay oportunistas metidos en las voces de exigencia.

"Esa era la campaña de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todos ni todas pero para enfrentarnos, para afectar al gobierno, es claro que está la derecha metida, los conservadores, así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protesta y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas".

El Primer Mandatario indicó que las trabajadoras del Estado que quieran participar en el paro del próximo nueve de marzo, podrán hacerlo sin tener represalias o descuentos, sin embargo insistió, no deben dejarse manipular.

"La que quiera participar lo puede hacer, la que esté, decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia, primero la libertad, lo único es que se esté consciente de él por qué de esta acción, si es algo bueno, que ayuda y no dejarse manipular, tener cuidado porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación".

Por ello pidió que no se olviden cómo los grupos conservadores en Chile y México han usado los movimientos sociales para cometer golpes de Estado.