Diputado de Morena defiende su propuesta de democratizar a la UNAM

El diputado federal Morena, Miguel Ángel Jáuregui, defendió su iniciativa para "democratizar" la elección del rector, directores de facultades y escuelas de la UNAM, pero reveló que la propuesta, que causó mucha polémica, la retiró por "recomendaciones" de su coordinador parlamentario Mario Delgado.

Aclaró que no se trata de vulnerar la autonomía universitaria, sino de hacer partícipe a toda la comunidad en la elección de sus autoridades, y no solo en la UNAM sino en muchas universidades del país

Se dijo extrañado por haber causado tanta molestia en el rector Enrique Graue, quien por lo visto tiene una enorme influencia entre los diputados de Morena, pues tras la inconformidad, de inmediato se le sugirió retirar su iniciativa.

"Quien me recomendó esto fue mi coordinador parlamentario al cual respeto y admiro, pero si considero que hay una falta de oficio político. Si la voy a retirar, si la voy a retirar, pero no por las recomendaciones de mi coordinador, la voy a retirar porque hay que ser sensible ante las diferentes voces que hay dentro de la universidad y porque no quiere abonar a que se tergiverse el tema"

Por cierto, que se le cuestionó si Morena es "la mano negra" tras los paros y protestas en la UNAM, el diputado Miguel Ángel Jáuregui, deslindó a su partido de ser "la mano que mece la cuna", dijo que hay otros intereses que bien podrían intentar desestabilizar a la UNAM, pero no Morena.

Respecto a esta inciitva que generó hasta indignación en algunos sectores sociales, el diputado también de Morena, Pablo Gómez y legendario líder estudiantil del 68, dijo que como grupo parlamentario Morena no busca intromisión alguna en la UNAM, pero no vio mal la propuesta de democratizar las estructuras de poder en la máxima casa de estudios del país.

"Yo en lo personal, aspiraría a que en las universidades abrieran procesos internos de discusión sobre el tema de su régimen orgánico, ¿creo que ya llegó el momento en que empiecen a discutir el tema no? En mi opinión, pero estrictamente personal, la Universidad optó por un sistema de junta de gobierno y esa nombra al rector y a los directores, y eso no es ya congruente con el sistema politico de México".

Pero quien de plano consideró una insensatez y una propuesta ignorante, fue el también morenista Porfirio Muñoz Ledo.

"Esta propuesta insensata, llena de ignorancia que no se ha meditado en la indignación del rector de la Universidad Enrique Graue, quien dice que cómo va a venir una propuesta desde ese tipo del partido gobernante. Hay que tener mucho cuidado porque en las elecciones con participación activa de los estudiantes, tiene la desventaja de la inestabilidad y perdónenme, también de la compra de votos".

Así el culminó el debate entre diputados morenistas en torno a la propuesta de "democratizar" la UNAM.