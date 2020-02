Estalla la huelga en Notimex

A partir del primer minuto de este viernes 21 de febrero los y las trabajadoras de la Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano estallarán la huelga ante la postura intransigente de su directora Sanjuana Martínez Montemayor de cerrarse al diálogo y la negociación.

En conferencia de prensa a unas horas de colgar las banderas rojinegras la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX) Adriana Urrea dejó en claro que el sindicato que representa siempre se mantuvo abierto al diálogo y a la negociación pero ante la cerrazón de las autoridades es que estallarán la huelga en el primer minuto del viernes 21 del presente mes.

“No hubo una propuesta seria, no, no no, de violaciones de hecho ni siquiera se mencionó el tema abrimos la primera audiencia que se llevó a cabo esta semana y no presentaron ninguna propuesta no hubo ni siquiera un diálogo sobre esa mesa déjenme decirles que en las últimas dos audiencias que correspondieron a la revisión contractual y la que correspondió a violaciones ni siquiera se presentaron los directivos ya no hubo un diálogo específico”, reprochó la secretaria general del SUTNOTIMEX.

La dirigente sindical destacó que ésta es la segunda ocasión en 51 años de existencia de Notimex que se cuelgan las banderas rojinegras, la primera fue en 1993 y tuvo una duración simbólica de dos horas.



Denunció la falta de cumplimiento de acuerdos celebrados pues de 223 trabajadores sindicalizados que había antes de la llegada de Sanjuana Martínez hoy apenas sobreviven 60 de ellos.



Además denunció también que se había acordado no contratar más personal y en las últimas dos semanas se han contratado a 60 nuevas personas.



Entre otras irregularidades se denunció la violación flagrante al contrato colectivo de trabajo, la creación de un sindicato patronal dirigido por Luis Monroy una persona ligada al anterior dirigente del SUTNOTIMEX Conrado García, acusado de corrupción.



Adriana Urrea Treviño mencionó que aunque los procedimientos legales de una huelga establecen el paro de actividades la directora de la agencia Sanjuana Martínez Montemayor hará hasta lo imposible para que la agencia siga trabajando a pesar de este recurso legal de los trabajadores.



“Obviamente el estallamiento de la huelga implica que paremos todos labores sin embargo sabemos que la directora ha recurrido a muchas artimañas en este tiempo, nosotros vamos a ir a la instalación con el objetivo de cerrar las instalaciones de que se paren las actividades propiamente como corresponde y siguiendo los procedimientos establecidos para la huelga pero bueno ya no sabemos si la directora decidirá tomar una decisión en ese sentido", puntualizó Urrea Treviño.



Por otra parte Urrea Treviño confirmó que de una lista de 40 personas que fue filtrada a través de redes sociales y que presuntamente serán despedidos ya hay tres personas en esa situación.



Actualmente y a 11 meses de la llegada de Martínez Montemayor a Notimex lapso en que han sido despedidos 241 trabajadores sindicalizados hoy la Agencia de Noticias del Estado Mexicano enfrenta 85 juicios laborales.