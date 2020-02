Desconoce AMLO investigación a EPN

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó desconocer si existe alguna investigación en torno al ex presidente Enrique Peña Nieto y afirmó que su gobierno no ha presentado denuncias en su contra.

Recordó que la Fiscalía es la responsable por investigación a Emilio Lozoya y por su autonomía no debe informar de todo al Ejecutivo Federal, por lo que negó tener conocimiento de una investigación que se haya iniciado en México en contra de su antecesor.

Y es que de acuerdo al diario estadounidense The Wall Street Journal, ello ocurre como parte de las averiguaciones al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht y por irregularidades en la compra de la empresa Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México.

"No tengo información información sobre que exista esta información como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el ex director de Pemex, desde luego la Fiscalía, aclaro, es autónoma esto significa que no me informa".

Enfatizó que por el momento su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra el ex Primer Mandatario y recordó que de acuerdo a lo que existe hoy en la Constitución, no es posible acusar a un Presidente más que por el delito de traición a la patria.

"Se tendría que explicar legalmente para no estar alebrestando o engañando a actuar con seriedad, con responsabilidad sobre este asunto, no estoy defendiendo a Peña Nieto eh, no vayan a mal interpretarlo, estoy haciendo una explicación porque la gente tienen que tener todos estos elementos, no porque lo dice el Wall Street Journal ya, espérense, sí es importante este periódico hay que respetar todos los medios de información pero sus editoriales no son sentencia".

Ante la insistencia de si procederá contra Peña Nieto sostuvo que sólo aceptaría hacer una denuncia si los ciudadanos lo pidieran a través de una consulta ciudadana para juzgar a todos los expresidentes pues recordó que su postura es dar punto final.

Comentó que a Carlos Salinas de Gortari se le tendría que cuestionar por vender las empresas públicas, a Ernesto Zedillo por transformar en deuda pública la de los bancos privados, además de Vicente Fox por intervenir y cometer fraude electoral en 2006 y a Peña Nieto por los desfalcos a Pemex.