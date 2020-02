Falso que gobierno compre medicinas de mala calidad: Zoé Robledo

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, rechazó tajante que el gobierno mexicano compre medicamentos de baja calidad como afirman algunas versiones que buscan desinformar a la población.

Sostuvo que la adquisición de medicamentos en el extranjero sigue las normas y estándares que establece la Cofepris y de ninguna manera son de baja calidad por ser más económicos que los que se compraban antes a precios exagerados mediante corrupción.

"Las compras internacionales son bajos las mismas reglas que se tienen de las instituciones de seguridad farmacológica de nuestro país, y especialmente Cofepris. Es falso completamente que se esté comprando a otro país que no tengan los mismos estándares y el mismo rigor que tiene México o suprior, es medicamento de alta calidad, por cierto, que, son medicamentos que se han comprado durante mucho tiempo. Donde si vemos alguna mala intención de algunos partidos de oposición, es querer generarle a la población la idea de que se les está dando un peor medicamento más barato".

No quiso mencionar qué partidos son los que desinforman a la población, pero dijo que hay uno, el PAN, que trasmite un spot en grandes medios de comunicación que traen esa intención.

"Hay partidos políticos, en particular uno que tiene una pauta de publicidad en medios nacionales hablando de esto y que desinforma mucho a la población".

Zoé Robledo reiteró que en el IMSS haya desbasto de medicamentos, señaló que, si bien hay un abasto del cien por ciento, tampoco se puede hablar de desabasto.

"El asunto del abasto es un tema dinámico y so yo les digo, por ejemplo, estamos en el 99 por ciento del abasto, ese uno por ciento significan cientos o quizá miles de recetas que no se están cumpliendo. Entonces alguien puede decir que el director del IMSS miente porque hoy a mí me rechazaron una receta, por eso hay que tenemos mucho cuidado, es una información que no es de blancos y negros".

El director del IMSS fue Entrevistado en la Cámara de Diputados, donde participó en un foro sobre Subcontratación Laboral.