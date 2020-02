Crecimiento económico apenas alcanzará el 1 por ciento: CEESP

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, estimó que en el mejor de los casos, el crecimiento económico de México durante el presente año, llegará al 1.1 por ciento.

En conferencia de prensa Carlos Hurtado, director general de este centro, señaló qué hay diversos riesgos para la economía nacional entre ellos una baja inversión del sector privado como se observó a lo largo de los primeros 3 trimestres del 2019, a ello se suma una baja inversión pública por un presupuesto reducido y una sobre estimación de los ingresos principalmente en el rubro petrolero, ya que en el 2019, no se alcanzó la plataforma de producción que fue de mil 951 millones de barriles diarios...

"El gobierno está sobreestimando los ingresos, desde nuestro punto de vista, por la plataforma petrolera, no a los precios, esa es otra problemática, pero lo sigue sobre estimando y eso es otro riesgo que se ve y bueno hay otras presiones que pueden venir por el riesgo de la inflación quizá aunque no se ve muy claro en este momento por el incremento que se hizo de los salarios mínimos falta por ver qué sea cierto cómo muchos sostiene que el efecto faro que se dice de la inflación no se da todavía pero la verdad es que el incremento en salarios fue muy alto", dijo el director del CEESP.

A esto se suma, agregó, una reducción en la recaudación por menor crecimiento económico, se agregó que temas como inseguridad y falta de estado de derecho, siguen siendo un pendiente. Carlos Hurtado, advirtió que una vez pasado el primer año de aprendizaje de cómo gastar, es necesario que el gobierno deje de reprimir el gasto para reactivar de alguna manera la economía y consideró que sería inadecuado utilizar los recursos del Fondo de Estabilización de los ingresos presupuestarios .

"Esta vez, en esta administración está el asunto de las compras centralizadas, lo que ha pasado en Salud, etc, y en la medida en que se vaya encontrando el caminito para hacer esto, de acuerdo a cómo el gobierno quiero hacer, el dinamismo de esos gastos que se mantuvieron bastante bajos en el 2019, pues va volver a crecer, y entonces, dada esa combinación que los gastos ya no se van a reprimir por esas razones tanto y que puede haber que haya estos agujeros por el lado de los ingresos tributarios y los ingresos de Pemex, si vaya haber necesidad de gastar el resto o buena parte del resto de los recursos que quedan en el FEIP", advirtió el especialista del sector privado.

Consideró que en el 2020, si bien es legal utilizar esos recursos sería incorrecto. Advirtieron que es necesario implementar una reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes y recaude de una manera eficiente