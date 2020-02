Érik Morales le exige cuentas a Ana Gabriela Guevara

En exclusiva para los micrófonos de Él Arranque, habló Érik Morales, ex pugilista y hoy Diputado Federal, sobre la situación que atraviesa Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sobre la falta de claridad que se tiene para esclarecer las problemáticas que se viven dentro de la CONADE.

“En el caso de Ana, lamentable que ella tenga una manera de ver las cosas, donde pareciera que todos somos unos tontos, somos unos ignorantes, pero no se da cuenta que vemos con claridad. No hay claridad en los asuntos. Yo creo que ella y yo y otros deportistas que participamos en la política, tenemos claro de dónde venimos, y ella no puede perder el rumbo.”

Por otra parte, el diputado comentó que a falta de una reunión con Ana Guevara, hasta el momento no se tiene claro cuál será el rumbo que tenga el deporte.

☎️ EN VIVO en el Arranque Érick Morales



“La CODEME cayó en corrupción. Hoy buscamos un organismo. Necesitamos claridad. Hemos platicado con las federaciones. Es muy complicado el deporte.” pic.twitter.com/0hisyYh8WJ — W Deportes (@deportesWRADIO) February 20, 2020

“No tenemos una claridad hacia dónde va el deporte, cuales son los criterios para las becas. La semana pasada, antes de que salieran todos los posibles desvíos del FODEPAR y algunas otras cosas, yo solicitaba que trajéramos a Ana a una reunión de trabajo donde nos explicara cuál era el rumbo del deporte.

Finalmente, Érick Morales señaló que Ana pudiera no ser culpable en esta problemática, sin embargo ella tiene que tener claridad, y transparencia con cada uno de los deportistas.