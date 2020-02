Al decirse a favor de hacer lo que sea necesario para que haya justicia en el país y se eliminen los delitos como feminicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un sí al cuestionamiento si el proyecto para crear la Fiscalía Especializada en Feminicidios, pueda surgir como iniciativa preferente del Ejecutivo.

"Sí hacer todo lo que se necesite para enfrentar el problema lamentable, doloroso, del feminicidio y se está haciendo, no descartar lo de la fiscalía y verlo tanto en el ámbito estatal como federal".

Al celebrar que la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad las reformas para incrementar de 60 a 65 años la pena máxima de prisión para quien cometa un feminicidio, el Primer Mandatario reconoció que después de diez años en la congeladora, el dictamen por presión de la sociedad y ante los últimos casos ocurridos en la Ciudad de México.

"Desde luego, por eso es importante la participación de los ciudadanos, si no hubiese tomado Villa y Zapata la Ciudad de México no se hubiese promulgado la ley agraria del 6 de enero de 1915 para garantizar el derecho de los campesinos a la tierra, si no hubiese habido revolución no se hubiese contado con la Constitución del 17, o sea los movimientos sociales son los que permiten que haya avances en el terreno de la justicia".

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró su confianza en el trabajo que realiza el gobierno de la Ciudad de México para aclarar los feminicidios de Ingrid y Fátima e insistió que el principal objetivo de su administración es evitar estas atrocidades, trabajando en las causas teniendo leyes severas, pero también luchar por una sociedad mejor desde la unión familiar.

López Obrador comentó que también se atenderá la petición de grupos feministas para implementar tres acciones, capacitar a servidores públicos sobre conciencia y violencia de género, que se incluyan temas feministas en libros de textos desde primaria y una campaña amplia como el que ya se lleva contra las drogas, en las que se denuncie la cultura machista.