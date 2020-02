Con reparto de culpas, diputaos federales llamaron al gobierno federal, de estados y de la Ciudad de México, realizar acciones inmediatas para detener la escalada de feminicidios en nuestro país.

Con un cartelón dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador con la frase "la inacción y la indolencia también matan", legisladoras de todos los partidos dieron un ya basta a la violencia contra las mujeres. Ana Patricia Peralta de Morena, aseguró que todos los sectores tienen una parte de responsabilidad por casos como el feminicidio de Ingrid o la pequeña Fátima.

"Es primordial que no nos desviemos y que tengamos claro que al final el único responsable que Fátima no esté con vida, es s asesino quien se sintió tan cómodo para rebatarle la vida a una niña de la manera más atroz porque sabe que vive en un país en donde pasa todo y no pasa nada, si de culpas se trata, aceptemos nuestra parte, a Abril, a Fátima a Ingrid y a las miles de mujeres que salieron de su casa y no regresaron, les falló el sistema de justicia, les fallaron los medios de comunicación, les falló el Estado, les fallamos todos los que como país hemos permitido vivir en una sociedad donde una niña de siete años no puede quedarse sola unos momentos".

Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática, pidió al Primer Mandatario, hacer su trabajo.

"Todos los discursos permisivos que se dictan desde la Presidencia, abonan al caldo de cultivo de un México que asesina, despedaza, calcina y desintegra los cuerpos de las mujeres y las niñas, este es un estado feminidad, este es un estado feminicida, este es el México feminicida que no quieren ver, le decimos a México, le decimos al mundo, le decimos a todo el territorio nacional que se implementen ya todos los protocolos que tenemos".

Al igual que el presidente López Obrador, la petista Claudia Domínguez, insistió que los feminicidios son el reflejo de los malos gobiernos anteriores.

"Quieren venirnos a echar a nosotros, nosotros estamos trabajando por regenerar la vida pública, porque esto tiene que ver con funcionarios y los organismos que ustedes no supieron hacer funcionar, porque son corruptos y se robaban el dinero, porque no lo usaron para lo que se debe y ustedes me caen más gordos porque se la pasan sacando raja política de una tragedia, ustedes no debieron subir aquí a sacar raja política sino a decir cuánto duele una niña muerta, cuanto duele".

La priísta Laura Barrera lanzó un ya basta de echar la culpa y lavarse las manos y preguntó a la administración actual a cómo el cachito de justicia. Agustín García de Morena solicitó un minuto de silencio en memoria de la menor asesinada en la alcaldía

Los diputados federales aprobaron un punto de acuerdo para manifestar su rechazo y condena todo tipo de violencia, especialmente aquella que se ejerce contra las mujeres y niñas que vulnera gravemente sus derechos humanos, por ello, en voz de las y los legisladores federales, expresó su solidaridad con familiares de las víctimas.

El acuerdo suscrito por integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado por 446 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, exhortó a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a sumar esfuerzos con la finalidad de implantar un plan de acción emergente a fin de prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y en especial, atender y erradicar el delito de feminicidio