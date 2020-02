Enfermera de vocación; sana heridas a hombre en situación de calle

Mari, es el nombre de la enfermera que se ha hecho viral por mostrar su vocación al atender a este hombre en situación de calle y ayudarle a curar sus heridas.

En un perfil de redes sociales, compartieron cómo esta enfermera, después de salir de trabajar se detuvo un momento para curar el pie de una persona indigente que estaba en su silla de ruedas.

El joven compartió que además él también colaboró, ya que después de utilizar el material la enfermera, ayudó a que recuperara su material, como una cadena de favores.

Este acto ocurrió en el Centro de Tijuana, en la calle 2da. Y Negrete, además le tomaron varias fotos que son el testigo del gran acto al compartirlas por otra persona en sus redes quien escribió: “Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no, la bendije, le di gracias por lo que hizo y me fui”.

Fer, el usuario en redes narra en su posteo que ella no tenía que ayudar al hombre, pudo haber seguido de paso como muchos, estaba tal vez cansada después de un día arduo de trabajo, pero no lo hizo, reconociendo su labor como enfermera y su vocación por ayudar a otros.

La reacción de los cibernautas volvió rápidamente las fotografías en un contenido viral que desde Tijuana, Baja California.