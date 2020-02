Sancionará SEP a responsables de entregar a Fátima con desconocida

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, informó que los profesores que están siendo investigados por el caso de la niña Fátima están localizables y colaborando con las autoridades de la fiscalía general de justicia dela CDMX para confirmar si se siguió o no el protocolo de actuación para entrega de la menor.

“Para aclarar, yo no me he pronunciado si se cumplió o no el protocolo lo que comenté es que se ha abierto una investigación administrativa para ver si se cumplió el protocolo o no, esta investigación administrativa nos dará como resultado si se cumplió éste o hubo deficiencias en su cumplimiento no hemos afirmado ni negado porque no tenemos los elementos para plantearlo de una manera seria”, dijo el funcionario federal.

En conferencia de prensa Fernández Fuentes agregó que los protocolos a seguir para la entrega de los menores se establecen en la Guía Operativa para Escuelas Públicas 2018-2019 y dijo que en la mayoría de los casos quienes se encargan de supervisar su cumplimiento son precisamente los supervisores y no los directores de las escuelas pero para eso se abrió la investigación para deslindar responsabilidades porque sería injusto prejuzgar y señalar a los profesores de la escuela Rebsamen sin tener los elementos necesarios para hacerlo.

“Nuevamente ya hemos hablado con el maestro ya hemos hablado con el director todos están en disponibilidad y en atención de facilitar todos los elementos para la investigación sin embargo por ser un tema que está bajo investigación no puedo yo ahorita pronunciarme sobre eso y les suplico, no es un regateo de información yo no puedo prejuzgar sobre los hechos hasta que no desahoguen todas las minutas y todas las actas porque sino caería yo en una gran injusticia con quienes han participado del hecho”, refutó el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes.

La autoridad educativa federal aclaró que desde hace varios años, la capital del país, cuenta con un protocolo de entrega de menores a familiares al salir de las escuelas, éste protocolo marca por un lado la plena identificación del familiar al que será entregado el menor, mismo que tiene una tolerancia de 20 minutos para recogerlo y si no llega el responsable del menor, la directiva de la escuela tiene como obligación entregar el menor a la fiscalía, para que en su caso, los padres recojan ahí a sus hijos.

Señaló que con los elementos que se obtengan, se entregarán a la fiscalía general de justicia capitalina para allegarle de mayores elementos a su investigación y se dejó abierta la posibilidad de dialogar con los padres de la menor, aunque aclararon que la prioridad es establecer administrativamente qué ocurrió.