Descarta especialista UNAM que murciélagos sean culpables de coronavirus

Rodrigo Medellín Legorreta, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM descartó que los murciélagos sean los culpables del coronavirus pues hasta ahora, no hay evidencia que vincule a estos mamíferos voladores con la enfermedad que afecta a miles de personas en China, al contrario sostuvo, ningún grupo animal hace más por nuestro bienestar que los murciélagos, "ellos tocan cada día de nuestra existencia con sus beneficios".

"Tenemos los que conocemos tenemos que defenderlos, tenemos que invitar al público que se incorpore a la lucha por defender a los murciélagos y que no se dejen engañar por estas pseudoinvestigaciones en donde hay muchos colegas que dicen que ellos están casi seguros de que el brote del coronavirus en China hoy ha salido de los murciélagos, ese casi seguros como lo dice un académico de bata ya lleva el peso, pues lo siento ese académico de bata no tiene evidencia no hay ninguna evidencia que vincule este del Sars que está matando gente infectando miles de personas en China con los murciélagos", aclaró el investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.

Agregó que con las prácticas que se realizan en ese país y el uso de fauna silvestre, se exponen a patógenos con los que antes los humanos no teníamos contacto. Hemos invadido muchos ecosistemas, y las especies que ahí habitan tienen derecho a permanecer, y nosotros debemos proteger a los distintos organismos y sus hábitats", remarcó.

El experto sostuvo que somos los propios seres humanos quienes afectamos los ecosistemas, "nos metemos en lugares donde antes no llegábamos, donde hay patógenos que antes no nos afectaban".

Para el biólogo, los murciélagos son los animales más injustamente maltratados, y junto con otros como los alacranes, las serpientes y los tiburones, tienen una imagen negativa, que no se merecen.

Medellín Legorreta, responsable del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del IE, remarcó que esos mamíferos son los controladores más importantes de plagas en cultivos de café, té y algodón; la ceiba, los agaves tequileros y mezcaleros son polinizados por ellos. Muchas frutas mexicanas dependen de esta especie para dispersar sus semillas, por lo que "es justo que les demos el respeto, cariño y cuidado qu

Puede ser que alguien haya tocado una planta, acariciado un animal o se lo haya comido, y pudo estar infectado con el virus, consideró. En este sentido, calificó de alarmistas y falsas esas noticias, que "sólo provocan daños a la especie. Son de los animales que más servicios ambientales ofrecen; por ejemplo, se estima que los murciélagos cada noche consumen 10 toneladas de insectos", detalló el universitario.

Advirtió que si estos animales desaparecieran, en tres o cuatro meses se acabaría gran parte de las cosechas por plaga de insectos; además, se perderían frutos como la guayaba y la ciruela, porque los murciélagos son sus polinizadores.

Si eso ocurriera reiteró México sería de los países más afectados, por ser el sexto (Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela) con mayor diversidad de especies de murciélagos.