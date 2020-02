Lanza AMLO en Guanajuato ultimátum a delincuencia organizada

Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en Pénjamo, Guanajuato, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador lanzó un ultimátum a la delincuencia organizada.

"Y también como lo hice ayer en los Altos de Jalisco un mensaje a los que se dedican a las actividades delictivas, que se escuche bien, que se escuche lejos, no se va a permitir que actué la delincuencia con impunidad ya no es el tiempo de antes ya no es de que yo puedo hacer y deshacer porque tengo influencias y voy a comprar a ministerios públicos y voy a comprar a jueces y voy a comprar autoridades y me van a sacar de la cárcel ", advirtió el primer mandatario-.

En ese sentido López Obrador advirtió que se está limpiando de corrupción al gobierno y que no se va a permitir que ese "poderoso caballero" que es Don dinero" sea el que decida sobre la vida pública de México porque ya no es el dinero "el que rifa" y quien esté pensando que su dios es el dinero y que lo resuelve todo se va a equivocar porque ya no es con influencias ni con dinero.

Al concluir el evento y ante gritos encontrados de inconformidad y apoyo el Presidente de la República pidió a los asistentes "serenarse" y no seguir peleando y pidió votar a mano alzada a quienes quieren seguir peleando y a quienes quieren la unidad del pueblo.

"Ya serénense ya dejen de estarse peleando ¿quieren seguir peleando? A ver que levante la mano los que quieran seguir peleando, que levanten la mano los que estén por la unidad del pueblo ya cuando vengan las campañas hay que cada quien agarrar su partido y entonces sí está permitido pelearse que no pase de rasguños nada más", advirtió el Presidente López Obrador.

Antes el jefe del Ejecutivo Federal al hacer un balance de las instalaciones de la Guardia Nacional que inauguró este fin de semana (18 en total) presumió que a diferencia de la Policía Federal que en 20 años no pudo consolidarse como institución de seguridad porque sólo llegó a tener en sus mejores tiempos 36 mil elementos y efectivos que en realidad eran 10 mil porque 26 mil estaban dedicados a asuntos administrativos, ahora la Guardia Nacional está cerca de contar con 80 mil elementos en 14 meses y que también a diferencia de la Policía Federal que en 20 años no llegaron a tener instalaciones porque tenían que alojarse en hoteles y en campamentos a la intemperie se están construyendo estos cuarteles, dijo que va a permitir alojar a todos los elementos de la Guardia Nacional.

Reiteró que la intención de su gobierno es llegar a las 266 coordinaciones territoriales en las distintas regiones del país; además se cuenta con el gran apoyo de las fuerzas armadas gracias a una reforma constitucional que permite que éstas colaboren en labores de seguridad pública y esto suma voluntades dijo porque a esos 80 mil elementos de la GN se suman 230 mil elementos del Ejército, 65 mil de la Marina y ahora todos estamos juntos unidos para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, puntualizó.