Morena no busca controlar INE, va contra dominio partidista: Mario Delgado

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 443 votos la convocatoria para elegir a los 4 consejeros del INE a más tardar en los primeros días de abril, cuando las cuatro plazas del Consejo General quedarán vacantes.

Los partidos de oposición insistieron en que la designación de dichos consejeros electorales no debe ser tener sesgos partidistas ni ideología, ni se caiga en cuotas o cuates. Y que Morena no use su mayoría para elegir a consejeros afines y mantener la pluralidad.

El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que el proceso debe ser ejemplar pues ningún partido, por mayoritario que sea, puede caer en la tentación de buscar consejeros electorales afines a su proyecto político o ideológico.

"Y todos los partidos estamos sujetos a prueba, no caigamos en la tentación, México nos necesita esto no puede tener cuotas, deben ser personas blindadas que tengan cuatro atributos, primero, la honestidad; segundo, la competencia profesional; tercero, la independencia y finalmente el carácter. Demos resultados, conduzcamos un proceso ejemplar".

En tanto, el coordinador de Morena, Mario Delgado rechazó que su partido busque el control del INE, aseguró que lo que se pretende es eliminar la manipulación y dominio que antes ejercían los partidos con cuotas o cuates, sobre el órgano electoral

"Es falso que Morena busque controlar al INE, lo que buscamos es quitar control tradicional que los partidos ejercían saber la institución, que propiciaron fraudes electorales a lo largo de la historia. Para nosotros esta es una gran oportunidad para fortalecer esta institución, para que lleguen perfiles sin filiación partidista".

Es mas, el líder de los diputados morenistas, dijo que la idea es que los cuatro nuevos consejeros sean personas comprometidas con la democracia y no que les interese más el salario que obtendrán en el INE.

"Que sea un honor servir a su país en esa tarea y que acepten también, como decía Juárez, vivir en la justa medianía de los servidores públicos. No queremos Príncipes ni Santones que defeindan más su salario que la democracia en nuestro país".

La convocatoria establece que, en la designación de los nuevos consejeros electorales, se procurará la inclusión paritaria de hombres y mujeres.

Sus integrantes deberán ser personas de reconocido prestigio y el Comité Técnico de Evaluación, establecerá el método y criterios objetivos para evaluar el conocimiento, la experiencia, trayectoria personal, profesional y comportamiento ético de las y los aspirantes, quienes deberán inscribirse del próximo 18 al 28 de febrero.

Actualmente el Consejo general del INE está conformado por tres mujeres y siete hombres.

Los que están por terminar su periodo son: Pamela San Martín, Marco Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade, cuya gestión concluye el próximo 3 de abril.