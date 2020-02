Aprueban diputados controversia contra salarios de consejeros INE

La Cámara de Diputados aprobó con 323 votos a favor, 26 en contra y 83 abstenciones, interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los altos salarios de los funcionarios del INE, cuyo monto viola las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestal, al ganar sueldos mayores al del Presidente de la República.

Aunque se autorizó interponer la queja por mayoría de votos, se generó un intenso debate, los partidos de oposición insistieron que en realidad lo que busca Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM es un linchamiento contra los consejeros y debilitar al INE en todas sus formas.

El panista José Elías Lixa, recordó que la Cámara de Diputados ha incumplido con la orden de la Suprema Corte que ordenó establecer un parámetro técnico sobre las remuneraciones del Presidente y de ahí calcular hacia abajo los salarios del resto de los servidores públicos y hasta la fecha no se tiene este estudio técnico.

Es más, aseguró que es falso que en el gobierno nadie gane más que el Presidente, pues los secretarios de Estado y hasta directores generales tienes salarios más altos, por ejemplo, un director general como Manuel Bartlett gana 120 mil, y un secretario de Estado 139 mil pesos. Por ello, la corte dará un revés a la Cámara de Diputados.

"Un consentido de este gobierno como Bartlett en términos del PEF gana más que el Presidente, entonces aclaren si el Presidente gana más de lo que ustedes señalaron en su Presupuesto o es una falsedad que nadie gana más que el Presidente. Pero de que Morena miente es una realidad. ¿Quieren ir a la Corte, vayamos a la Corte, se los digo en el lenguaje del presidente López Obrador y don Porfirio Muñoz Ledo, cuando la Corte les diga "fuchi caca", "Qué manera de legislar", aquí estaremos para remediarlo".

Mientras que, el morenista Pablo Gómez, quien fue uno de los impulsores de los cambios a la Ley de Remuneraciones, respondió al panista José Elías Lixa que los consejeros y funcionarios del INE se asignaron un salario por arriba de lo autorizado por la Cámara de Diputados, "no nos venga con cuentos".

"Ellos se pusieron un sueldo que no es el que les autorizamos y quien autoriza, quien fija esos sueldos somos los diputados federales de este país, solo nosotros. Somos el poder de bolsa desde 1824, diputado Lixa, agarre usted la Constitución original, no nos venga con cuentos, defienda como es su obligación la Constitución".

Pero quien le respondió a Pablo Gómez fue la diputada de Movimiento ciudadano, Martha Tagle, quien aseguró que esa insistencia de bajar los salarios de los consejeros y funcionarios del INE, es un capricho personal, pues la Constitución dice que no se pueden reducir los ingresos de nadie.

"No, no señor diputado, usted no está defendiendo la Constitución, usted está defendiendo un capricho personal. Y nada más para que vean las incongruencias de este mismo legislador, nos viene decir como arguemnto de la controversia que hoy se presenta que no es la Corte la que nos debe mandar, porque la Corte no legisla, ja, pero ahora si quiere ir a la Corte con una controversia para que sea la Corte la que lo resuelva, por fin".

Y quien habló poco del tema fue Porfirio Muñoz Ledo, sin embargo, lanzó "no queremos una casta divina en el INE".