Nico Castillo se encuentra en terapia intensiva

La salud de Nico Castillo sigue teniendo capítulos complicados, y para evitar cualquier tipo de mal entendido, en Coapa dio conferencia el Doctor José Guadalupe Vázquez, quien detalló cómo ha sido este camino tan difícil por el que ha pasado el futbolista chileno, que por el momento se encuentra en terapia intensiva.

“Hace algunos días Nico fue sometido a una cirugía, la cual se llevó con éxito. En el post quirúrgico presentó una trombosis y logró revertirse la situación. El día de ayer presentó un sangrado agudo y se trasladó urgencias. Ahí lo recibimos y logramos controlar el sangrado. En la tarde se decidió hacer una cirugía donde encontramos un defecto en la pared vascular de la arteria femoral, la cual se reparó con éxito. Después pasó terapia intensiva donde se va a vigilar durante los días necesarios. Nicolás está consternado por lo que le está pasando. Nos pidió que tuviéramos respeto ahorita. Quiere tomar el tiempo suficiente para sanar. Está triste pero estable”.

#America 🦅



🎙 Dr. José Vázquez explica cómo ha sido la cronología del caso Castillo "Nicolás está consternado por lo que le está pasando. Nos pidió que tuviéramos respeto ahorita. Quiere tomar el tiempo suficiente para sanar. Está triste pero estable".



🎥 @GuzmanGassoW pic.twitter.com/Gs6klBa2IK — W Deportes (@deportesWRADIO) February 14, 2020

Por otra parte el Doctor del Club América señaló qué tanto peligra la vida de Castillo, tras el trombo que presentó y las complicaciones que se han derivado.

“Todos los eventos quirúrgicos tienen un cierto grado de riesgo. La primer cirugía no tuvo complicaciones hasta el post quirúrgico. Si ustedes escalan el que se tape una arteria, quiere decir que no pasa la sangre, y es un riesgo alto. Todos los cirujanos tratan de asegurar que no tenga problema. La cirujana decidió abrir y reparar. Nico está estable y en terapia intensiva”.

#America



El Dr. José Vázquez señala que tanto peligra la vida y carrera de Nico "Si ustedes escalan el que se tape una arteria, quiere decir que no pasa la sangre, y es un riesgo alto. Nico está estable y en terapia intensiva". pic.twitter.com/LrqMzwIk01 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 14, 2020

Finalmente el Doctor Vázquez detalló las diferencias que existen del problema de Nico, al que presentaron en su momentos Santiago Giménez, Darwin Quintero y Miguel Calero.

“Ustedes tomaron las trombosis venosas como casos. El de él es una trombosis arterial. Tienen repercusiones. Los médicos se tienen que asegurar que no vuelva a hacer trombos. Los tiempos dependen de cómo él vaya reaccionando. La medicina muchas veces no es tan exacta. Tenemos que ir día a día y minuto a minuto”.