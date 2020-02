Me salieron muy formales los de Panteón Rococo por rifa de avión: AMLO

El avión presidencial se va a rifar y se pedirá ayuda a todas las personas, fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a las críticas hechas por Panteón Rococo a la idea del gobierno federal para darle salida a la aeronave.

Y es que en entrevista para un portal de noticias el vocalista de la agrupación de sky, Dr. Shenka, aseguró que hay cosas que no les gustan de esta administración como el Tren Maya o la venta de cachitos de Lotería para el avión presidencial, algo que calificó como 'desconcertante'.

"Se enojaron los de Panteón Rococó, que por qué se va a rifar el avión, o sea, me salieron muy formales. Dicen que eso no es serio, esa no es una política sería, pero yo los respeto mucho. Lo importante es que se va a rifar el avión y que vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales".

Recordó que será a las siete de la noche de este viernes cuando se reúna con empresarios del país a quienes les pedirá apoyo para la venta o distribución de alrededor de cuatro millones de cachitos.

En la cena donde les ofrecerá tamalitos de Chipilín y chocolate, se pedirá a los empresarios firmar una carta compromiso con el número de cachitos que decidan adquirir u ofrecer alrededor de cien empresarios