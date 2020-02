El pleno de la Cámara de Diputados exhortó la Secretaria de Salud, y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fortalecer sus protocolos de detección posibles casos de coronavirus en aeropuertos y puertos del país, y evitar su contagio y propagación.

El punto de acuerdo aprobado por unanimidad con 401 votos de los legisladores de todos los grupos parlamentarios, solicita también a dichas autoridades hacer públicos los protocolos de actuación ya emitir información clara y oportuna de los síntomas y posibles formas de contagio para mantener informada a la población mexicana.

El diputado del PRD, Antonio Ortega, aseguró que el gobierno federal se ha mostrado indeciso y poco trasparente en la información sobre sus protocolos de actuación para enfrentar esta alerta internacional que recién declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que hasta este lunes registraba ya más de 43 mil 700 casos de contagio del coronavirus en casi una veintena de países.

Por lo que pidió a las autoridades sanitarias no minimizar el problema ni ocultar ninguna información o medida que debe aplicar la población.

"Me parece que México está cometiendo un grave error, cree que no tiene porque alarmara, cree que informar puede generar riesgos, cree que podría tener impacto en la economía del país informar sobre las medidas que se tienen que tomar. Nosotros hacemos un exhorto a que de manera inemdiata se rectifique esta política pública y se den cuenta que el vacío , la opacidad y la no información se llena con especulaciones y chismes".

Al fijar sus posicionamientos en tribuna, diputados federales de las ocho bancadas coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención en terminales aéreas y portuarias ante el eventual arribo del virus originado en Wuhan, China.

Por ejemplo, la priista Frinné Azuara, quien subió a tribuna acompañada de legisladores de su partido con cubrebocas, advirtió que el virus se está expandiendo de manera alarmante provocando cientos de muertes y serias afectaciones a la salud de la población en diferentes países.

Dijo que si bien, la Secretaría de Salud, ha dicho que en México no se han confirmado casos de coronavirus, el riesgo está latente.