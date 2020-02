Se castigará a elementos corruptos externos o internos: García Harfuch

El titular de la Secretaría de seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 9 policías preventivos relacionados en tres eventos distintos con detenciones ilegales, cuyo delito podría configurarse como secuestro exprés en hechos ocurridos en diciembre del año pasado, en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde las víctimas denunciaron los hechos ante la Unidad de Asuntos Internos por el abuso policial.

En conferencia de prensa, señaló que en coordinación con la Fiscalía capitalina se concretó la aprehensión de los uniformados, mismos que fueron presentados ante un Juez de Control por estos hechos.

"No es que esto antes no pasara más bien es la primera vez que tenemos nueve detenidos con órdenes de aprehensión todo apegado a derecho y que se cierran tres casos a la vez de tres hechos distintos los cerramos porque ya se cumplimentaron las órdenes de aprehensión pero no quiere decir que haya sido la primera vez que suceda o que no vaya suceder otra vez nuestro deber es continuar las investigaciones para que no suceda y si hay más personas involucradas habrá más órdenes de aprehensión", advirtió el jefe de la policía capitalina

En otro orden, el secretario de seguridad García Harfuch, rechazó que la captura de 'El Lunares', sea un caso perdido, pues si bien una juez federal le decretó libertad por un criterio distinto, la Fiscalía capitalina lo reaprehendió y se prevé que el sospecho siga en prisión.

"No se cayó el caso porque El Lunares está detenido y para nosotros más que una opinión personal es el impacto que tiene en la ciudadanía el impacto que tienen la ciudadanía de sacar este sujeto de las calles es difícil de medir a nosotros con quienes nos interesa quedar muy bien es con la ciudadanía que la ciudadanía tenga claro que vamos a seguir deteniendo estos sujetos a pesar de que haya criterios que a veces no compartamos con un juez nosotros no nos vamos a frenar en ningún momento a estas detenciones que son tan importantes y que generan un bienestar inmediato a la sociedad cada vez que detenemos a una de estas personas", afirmó Omar García Harfuch.

Finalmente, mencionó que el el fortalecimiento a la Unidad de Género es una prioridad y que la dependencia a su cargo a diario tiene acciones contundentes a favor de la mujer. Esto en relación con una nota periodística que publica las 10 colonias con más feminicidios.

"De las 10 colonias con el índice que usted comenta nosotros tenemos un grupo que ustedes ya conocen que son puras mujeres que son llamadas a tenías éste grupo normalmente lo usamos para pacificación en marchas etc. pero ahorita están siendo desplegadas también por tierra y en patrulla en coordinación con la unidad de género con que cuenta la unidad de asuntos internos para evitar estos ilícito hay un fortalecimiento constante a la unidad de género en la Secretaría es una de las. Prioridades es decir la Secretaría todos los días tiene acciones contundentes a favor de la mujer, puntualizó el funcionario capitalino.