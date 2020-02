Hay suficientes elementos para encarcelar a feminicida de Ingrid: FGJCDMX

La Fiscalía de Justicia capitalina obtuvo los datos de prueba necesarios para evitar que el feminicidio de Ingrid Escamilla quedara en la impunidad, pues de manera simultánea el Ministerio Publico inició Carpeta de Investigación por la filtración de las imágenes del cuerpo de la víctima y la entrevista realizada al implicado.

En conferencia de prensa, Nelly Montealegre, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito señaló que el imputado, Erick Francisco "R", ya había sido denunciado con anterioridad por el delito de violencia familiar, por su ex esposa Edith "C", más no así por su actual pareja Ingrid.

Sin embargo, las medidas de restricción a favor de su ex cónyuge se emitieron en julio de 2019, pero la conducta violenta del inculpado no cambió y siete meses después, su comportamiento derivó en el asesinato de su nueva pareja.

La funcionaria aseguró que el Ministerio Público posee todos los datos para demostrar la intención que tuvo Erick Francisco para cometer el crimen, pese a que este se reservó su derecho a declarar.

"Es importante mencionar que al tomar conocimiento del deceso de la víctima la fiscalía central de investigación para la atención del delito de homicidio activo inmediatamente el protocolo de investigación de feminicidio y ordenó la intervención de peritos en materia de criminalística, fotografía, genética y química; asimismo solicitó la existencia de un laboratorio móvil para la búsqueda para el análisis de las muestras obtenidas y para el levantamiento de los indicios", señaló la funcionaria.

Asimismo destaco que "la Fiscalía va a presentar todos los indicios con los que se cuenta para que se sancionen esos hechos que nos indignan a todos como sociedad", apuntó.

Respecto a la filtración de datos e imágenes de este feminicidio, Nelly Montealegre apuntó que se llegará hasta las últimas consecuencias para sancionar a los servidores públicos que incurrieron en esta falta…

"Los que interactuaron en el lugar de los hechos son de dos corporaciones, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Fiscalía del área de servicios periciales y de los primeros respondientes, son los que estarán sujetos a investigación, a su vez también ellos ya de las entrevistas derivaran otras acciones seguramente, en principio son seis", informó la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito.

Hasta el momento, no existe certeza de que el hijo del imputado, de 14 años, quien padece autismo, haya presenciado el crimen, pues los primeros datos señalan que el adolescente se encontraba en otra habitación.