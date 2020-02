Coronavirus, asunto que se trabaja con responsabilidad en México: AMLO

En México siguen sin registrarse casos de Coronavirus, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que se atiende con total responsabilidad esta enfermedad por parte de las autoridades de salud.

Durante su mañanera, el Primer Mandatario recordó las medidas preventivas como uso de tapabocas en la administración de Felipe Calderón ante la Influenza y destacó que, en esta ocasión, México se ha preparado con acciones como la detección.

“Que no tenemos casos, que afortunadamente no ha habido estos casos, que estamos actuando con mucha responsabilidad, que no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno… se acuerdan que nos pudieron a todos… no podíamos hablar y… bueno eso no, afortunadamente repito, no hay ningún problema y la fortaleza del virus o lo peligroso que es, se ha demostrado que no va a acorde con lo que se ha manejado mundialmente”.

Al respecto el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que por ahora son 13 los casos de sospechosos con este padecimiento de personas que estuvieron en China, en los últimos 15 días y tienen síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta o enfermedad respiratoria grave.

“Justamente me acabo de enterar de un décimo tercer caso sospechoso, no tenemos ni un caso confirmado, en el Hospital General de México, entonces los estamos estudiando con el mismo rigor que se estudian todos, la mayoría han sido casos con síntomas leves, entonces no tienen ninguna relevancia médica, obviamente qué lástima que una persona tenga unos días de malestar pero afortunadamente no han tenido ninguna enfermedad grave, en todos los casos han sido sumamente responsables los servicios estatales de salud o los hospitales federales de notificar de acuerdo al procedimiento y de enviar su muestra, la muestra se analiza en el InDRE y en un periodo que va de 24 a 48 horas sale el resultado”.

Previamente en la conferencia del Presidente López Obrador, el funcionario destacó que ya se programó que en los 31 laboratorios estatales de salud pública, se tenga a disposición la prueba especializada de Coronavirus como ya se encuentra Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Recordó sin embargo que no existe un tratamiento específico contra el Coronavirus.