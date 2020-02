El emotivo discurso de Joaquin Phoenix al recibir el Oscar por mejor actor

En esta terna estaban compitiendo Joaquin Phoenix, Jonathan Pryce, Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio y Adam Driver para la edición 92 que se llevó acabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Joaquin Phoenix por ‘el Joker’ era uno de los actores más esperados para ganar esta estatuilla, sumándose así a la lista de actores que lo han interpretado como: Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto.

Jonathan Pryce estaba nominado por su interpretación en Los dos papas e interpretó al papa Francisco.

Un personaje debe tener profundidad, sentimientos y deseos. Solo los mejores actores pueden dar al espectador la realidad de un personaje. El premio a mejor actor es para… 📽



Joaquin Phoenix! 🎊 #PremiosDeLaAcademia #Oscar2020 #Oscars pic.twitter.com/PSgvJGIxOj — W Radio México (@WRADIOMexico) February 10, 2020

Antonio Banderas recibió esta vez su primera nominación al Oscar en la edición 2020 por la película Dolor y Gloria del director Pedro Almodovar, así como el segundo actor español que es nominado por el premio a mejor actor.

HAY QUE ACEPTARLO, JOAQUIN PHOENIX SE MERECE ESE PREMIO DESDE HACE AÑOS, Y AHORA CON MÁS GANAS, WOW.#Oscarspic.twitter.com/1RgwdDLwdI — 📌 CHECK ! ' 𝘆𝗮𝘆𝗮⁷ (@luvangguk) February 10, 2020

Leonardo DiCarpio estaba nominado al Oscar y aunque en el 2016 ya había recibido su primera estatuilla del Oscar, se ha dicho que DiCaprio se encuentra en el ocaso de su carrera y es considerado como uno de los mejores actores de su generación.

Adam Driver fue nominado por su actuación en la cinta Historia de un matrimonio donde interpreta aCharlie, un director de teatro que vive el proceso del divorcio mientras pelea la custodia de su hijo, en el 2019 fue nominado por mejor actor de reparto en El infiltrado del KKKlan.

Estas fueron algunas reacciones al enterarse que recibía el premio por mejor actor Joaquin Phoenix, , luego del discurso más político que se presentó durante toda la noche de los premios: "No me siento elevado sobre mis compañeros nominados o nadie de este cuarto. El mayor regalo que tengo es usar mi voz para los que no tienen una".

“Nadie tiene derecho de usar su poder en contra de otros”, afirma #JoaquinPhoenix en el discurso más político de la noche a favor del medio ambiente, de la diversidad, de la equidad de género... y contra el trumpismo. #Oscars2020 pic.twitter.com/BHnvvx4J1F — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 10, 2020

Además recordó a su hermano fallecido River Phoenix, provocando que todo el teatro se pusiera de pie tras su discurso humilde y en defensa de la naturaleza.

Joaquin Phoenix se emociona al recordar a su hermano fallecido River Phoenix. Todo el teatro se pone en pie tras su discurso humilde y en defensa de la naturaleza #Oscar2020 #Oscars pic.twitter.com/qt6vyAJ4BB — SensaCine (@SensaCine) February 10, 2020

Joaquin Phoenix, mejor actor por #Joker. Tengo dudas de si seguís metido en el personaje mientras daba su discurso de agradecimiento.🤯 #Oscarspic.twitter.com/9I6wBHD94t — Bricio Segovia (@briciosegovia) February 10, 2020