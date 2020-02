Gertz defiende su propuesta de eliminar feminicidio

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero defendió su polémica propuesta de eliminar el tipo penal de feminicidio y aseguró que las descalificaciones que se hicieron fue porque el tema fue distorsionado.

Al acudir a la conferencia de prensa del presidente López Obrador, explicó que la idea de modificar dicho delito fue porque en los últimos 5 años el feminicidio creció en 137 por ciento y la hacer un análisis observó que había muchos obstáculos legales para sancionarlo pues se dificulta mucho comprobar ese delito.

Aseguró que lo que se buscaba es proteger a las víctimas, pero se distorsionó su propuesta, pues las críticas no tomaron en cuenta eso y se hizo una “descalificación inadecuada”. Lo que se pretendía también, dijo. era visibilizar la magnitud de ese delito. Y pidió “conocer bien su propuesta” antes de reprobarla.

“Y en lugar de tomar esos datos, empezó una especie de descalificación como la que usted señala y que francamente, me parece muy inadecuada, lo que estamos haciendo es visibilizando un problema muy grave, y que hay un grupo muy delicado de seres humanos, que pueden ser los niños y en este caso las mujeres a los que haya que proteger. El delito no está, de acuerdo a nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esta defensa, porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí, todo es de lógica elemental”.

Gertz Manero dijo que este martes visitará la Cámara de Diputados para aclarar el tema del feminicidio. Se le preguntó sobre una versión difundida en redes sociales de que renunciaría a la Fiscalía General de la República, Gertz Manero rechazó esa versión y dijo que tal vez a algunos grupos les molesta su presencia en el cargo.

“Fíjese qué curioso, me han enfermado, me han renunciado, me han puesto en mi boca palabras que no he dicho, no han informado de lo que sí hemos dicho. Parece que hay grupos a los que los estoy molestando, pero pues es nuestro trabajo”.

El presidente López Obrador salió al paso a las críticas y aseguró que el tema del feminicidio fue manipulado y difamado por sus adversarios, incluidas las organizaciones feministas y medios de comunicación convencionales, reiteró que afortunadamente existen “las benditas redes sociales”, de hecho, pidió ya dejar en paz a ese tema y no magnificarlo.

“No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, está muy claro se ha manipulado mucho. En los medios se aprovecha cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión”.

Es más, el Ejecutivo federal demandó ya no hacerle “el caldo gordo” a quienes buscan descalificar la propuesta de eliminar el feminicidio, y a también a su gobierno, nos quieren descarrilar, dijo, pues muchos medios de comunicación tradicionales han difundido muchas mentiras , mucha información falsa, a diferencia de la información más objetiva es la que difunden las “benditas redes sociales”.

“Donde están más “encorajados” es en los grupos de poder que se sentían los dueños de México y tienen mucha influencia en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación convencionales. No debemos de hacerle el caldo gordo a quienes se sentían dueños de México y ahora están molestos”.

El Fiscal Gertz Manero acudió también a Palacio Nacional para entregar un cheque por dos mil millones de pesos producto de un solo caso de corrupción, aunque no dio detalles sobre los responsables de ese ilícito

El cheque por dos mil millones de pesos, fue recibido por el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez y se destinará al pago de los cien premios de 20 millones de pesos del sorteo de la Lotería Nacional, equivalentes al valor del avión presidencial el cual ya no será rifado.