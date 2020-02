Feminicidio se ha convertido en pandemia nacional: Lorena Villavicencio

La diputada federal de Morena, Lorena Villavicencio, demandó a la Fiscalía General de la República incluir en su Plan de Persecución Penal el delito de feminicidio, pues no hay una estrategia especial para combatir estos asesinatos por el hecho de ser mujeres y cuya incidencia convierte a este flagelo en una pandemia nacional.

Acompañada de otras legisladoras morenistas y representantes de organizaciones sociales, Lorena Villavicencio, calificó de muy grave esta omisión por tratarse de un fenómeno que se ha convertido en una emergencia nacional.

“Vemos con mucha preocupación que no se contempla como un delito fundamental el feminicidio, no hay una estrategia de la FGR para el combate a un flagelo que es el feminicidio. Y así como alzamos la voz para evitar que el feminicidio, haremos lo propio para que se incluya en el plan de persecución penal, el fenómeno no ha decrecido sino se ha ampliado, se ha convertido en una pandemia, en una emergencia nacional”-

Al encabezar la presentación del libro “Aportes para la Delimitación del Tipo Penal del Feminicidio en México”, reiteró que el combate al feminicidio debe ser una política de Estado, y no una simulación pues no existe ningún respaldo, ni responsabilidad para garantizar la integridad de las mujeres.

La diputada de Morena, Lorena Villavicencio anunció que su bancada impulsa la conformación de un registro único de agresores contra mujeres.

“Estamos en el impulso de la conformación de un Registro Único de Agresores contra las Mujeres, no podemos permitir, incluso, que tengamos a magistrados y otros funcionarios como agresores en el ámbito público que además, sigamos premiándolos. No parece que una manera también de combatir la impunidad es justamente estableciendo este registro único de agresores y que, además, no puedan ser ni funcionarios, ni candidatos”.

Señaló que en la Comisión de Justicia se trabaja en un exhorto para que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz se reúna con diputadas para conocer su programa en materia de feminicidios.

Por su parte, Patricia Olamendi, del colectivo Red Seguridad Justicia y Paz para las Mujeres, señaló que el libro “Aportes para la Delimitación del Tipo Penal del Feminicidio en México”, es un aporte para el debate público, político y legislativo ante una posible reforma del poder judicial que amenazaría el acceso a la justicia de las mujeres.