Guatemala pide a México impulsar muro de "prosperidad"

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, llamó a México y a su homólogo Andrés Manuel López Obrador a trabajar juntos en la construcción no de muros físicos ni de armas, sino de prosperidad para ambas naciones.

El Senado recibió al presidente guatemalteco en Sesión Solemne y ante el pleno expresó que México y Guatemala comparten los mismos retos, desafíos y objetivos.

Urgió a que las relaciones entre los dos países se fortalezcan, como jamás en su historia y llevarlas al punto más alto para el beneficio de ambos pueblos.

Reconoció que personas y familias enteras abandonan Guatemala para dirigirse a los Estados Unidos, por las oportunidades que se les han negado.

"Vengo a invitarles a que trabajemos juntos en la construcción no de muros físicos, sino de muros de prosperidad, no de muros de armas, sino de prosperidad que alienten a las personas a quedarse y no arriesgarse. Mi invitación es a que hagamos algo juntos, para lograrlo constituyamos en la zona fronteriza un auténtico muro de prosperidad, mismo que abarque del lado de Guatemala a los municipios fronterizos de los departamentos de Huahuatenango, de San Marcos y de Quiché, tres de los cuatro departamentos más expulsores de gente y, por el lado mexicano, los municipios de los estados de Chiapas y una pequeña porción de Tabasco, como el primer muro de prosperidad", destacó.

El presidente Giammattei, propuso que aquí se instale un Banco de Inversión para desarrollar esta zona, se logre que el crecimiento impere y sean las oportunidades las que detengan la migración.

Pidió también estrechar las relaciones comerciales entre los dos países, pues apenas las exportaciones de México representan para Guatemala el 4 por ciento.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández recordó que Guatemala y México comparten un pasado común, que ha contribuido al avance de los temas de la agenda bilateral.

"Estamos seguros de que nuestros gobiernos trabajarán juntos para no criminalizar a todos aquellos que quieran emigrar", aseveró.