El coronavirus sí llegará a México: especialistas UNAM

A la fecha se han reportado más de 28 mil casos y más de 600 muertes, se ha detectado en más de 20 países y en Hong Kong ya se declaró la pandemia, informó el doctor Samuel Ponce de León Rosales coordinador del programa universitario de investigación en salud, quien afirmó que el coronavirus sí llegará a nuestro país.

En conferencia de prensa para dar a conocer la Atención de la Emergencia del Coronavirus, en la cual se explicaron las líneas de trabajo de esta Comisión; la situación actual del coronavirus (pandemia o epidemia) así como las primeras acciones, el especialista destacó la importancia de brindar una información veraz y oportuna para evitar el pánico y la danza de cifras toda vez que el coronavirus sí llegará a México.

"Sí va a llegar a México tal y como estamos viendo el escenario hoy es que la infección va a llegar exactamente cuando no sabemos pero en las próximas semanas vamos a tener transmisión aquí", anunció el especialista.

Por su parte la doctora María Eugenia Jiménez Corona tutora del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas informó que a la fecha se han reportado 24 mil 500 casos confirmados hasta el día de hoy y 491 defunciones.

"Que tienen más de 24,500 casos confirmados a nivel global Con respecto al reporte anterior se agregaron más de 3900 casos de un día para otro en China que es donde continúa el epicentro podríamos decirDe esta epidemia China reporta para este informe más de 24,300 casos de los cuales se pero son 3219 la severidad a fluctuado más o menos alrededor del 20% números más números menos y si tienen hasta el momento 491 defunciones", señaló la especialista de la UNAM.

Por su parte el Biólogo Antonio E. Lazcano Araujo de la Facultad de Ciencias dijo que la UNAM tiene los especialistas para hacer frente a la presencia de este virus pues dijo que una vez que un virus se aparece se queda para siempre y aclararò que ninguna etnia es responsable de este virus.

"Ninguna sociedad ningún grupo étnico ningún país ninguna cultura es responsable de la aparición de un microorganismo patógeno que de origen a una epidemia son fenómenos perfectamente naturales y hay que entender otra cosa importante adicionar una vez que un virus aparece como no sea el virus de la vacuna para el cual tenemos una vacuna extraordinariamente eficiente una vez que un virus apareceY se instala no sólo en las sociedades humanas sino en cualquier grupo biológico los virus se quedan para siempre", aclaro el académico de la UNAM.

En tanto el Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez director de la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM dijo que se hará una campaña de no discriminaciòn en colaboración con la Facultad de Medicina y el Centro de Estudios para Extranjeros de la máxima casa de estudios.

"Y estamos en el punto de establecer junto con el apoyo de comunicación de la facultad de medicina y del centro de estudios para extranjeros una campaña para disminuir la estigmatización y la discriminación en torno a la comunidad asiática esto gracias a que la OMS ha detectado y hay emitido su posición de no discriminación ante este tipo de comunidades ya que no no ayuda en nada y dificulta el intercambio de información y pues el bienestar que es el fin máximo de esta organización", apuntó el encargado de la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM.