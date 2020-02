Habrá reuniones periódicas con López Obrador: Diputados

Como positivo calificaron los coordinadores de las distintas bancadas en la Cámara de Diputados, el encuentro sostenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al salir de Palacio Nacional la presidenta de San Lázaro, Laura Angélica Rojas comentó que se acordó tener más reuniones con el Primer Mandatario a fin de tener una agenda en común.

"Reconoció el trabajo que ha hecho la Cámara de Diputados yen varios temas, particularmente agradeció el apoyo que se le ha dado particularmente a la Guardia Nacional y otras leyes que tienen que ver con el combate a la inseguridad y violencia, reconoció los esfuerzos de austeridad que hemos hecho en la Cámara de Diputados desde el principio de la legislatura y lo más importante es que se acordó tener estos encuentros de manera periódica lo q me parece muy muy positivo para poder construir entre todos estas soluciones que el país necesita en diferentes temas".

El coordinador de Morena, Mario Delgado adelantó que López Obrador enviará próximamente una iniciativa a la Cámara. Ajá y menciono que hasta les dejó tarea a los legisladores.

"Nos anunció que en los próximos días va a enviar una iniciativa para reformar el artículo 108 constitucional, quitarle el fuero al Presidente y que el Presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción, electorales y delitos graves, que pueda ser juzgado como cualquier ciudadano la va a enviar a Camara de Diputados para que podamos analizar y discutir ahí... nos invito a hacer una reflexión a todos los coordinadores sobre la importancia de la reducción a los partidos, es algo que la gente espera e incluso que fuera esto proporcional es decir a quien más le toca más ponga para que sea más equitativa la contienda".

Mencionó que ese ahorro podría ser utilizado en causas como salud u otras necesidades de la población. De Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks señaló que el tema de salud, no se dejó de lado, sobre todo por los gobernadores del albiazul que dieron el no a la adhesión con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

"Uno de los temas que más tiempo ocupó en el diálogo de hoy fue el de salud , algunos como Guanajuato no lo van a hacer, tampoco Aguascalientes y en esto lo que tenemos que buscar son mecanismos alternativos porque la salud no tiene partido y no tiene ideología, yo también quiero destacar que este diálogo pueda tener consecuencias, que se haga de manera periódica, que se establezcan agendas, lo que corresponde al Congreso lo suyo y lo que podamos colaborar lo podamos también atender de una manera complementaria, el país necesita resultados."

Sobre el mismo tema el priísta René Juárez recordó que los gobernadores de su partido decidieron apoyar la iniciativa del Ejecutivo.

"En el PRI lo que buscamos son soluciones para las y los mexicanos, habremos de seguir como lo expresamos ahí, apoyando y acompañando todo aquello que le sirva a las y los mexicanos, todo lo que resuelva problemas y con respeto, como lo hemos hemos hecho habremos de argumentar en aquellos temas en los que no hay coincidencias pero lo que yo rescato es la apertura a esta construcción, los gobernadores de mi partido están apoyando esta nueva política en materia de salud y nosotros la respetamos total y absolutamente, solamente el que carga el bulto sabe lo que pesa".

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez comentó que los legisladores ya acordaron tres temas en materia de género, Feminicidio para prevenir y sancionar de mejor manera, reducir brecha salarial entre hombres y mujeres y leyes secundarias en paridad en todos los ámbitos públicos.