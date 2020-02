AMDA llama al presidente a cumplir con medio ambiente

Guillermo Rosales, Director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de automotores, AMDA, advirtió que de acuerdo a sus muestreos, la disponibilidad de Diésel, Ultra Bajo Azufre, UBA, cada vez es menor en el país, lo que por un lado, genera una carga al operador, pero más importante aún, daño al medio ambiente, reclamó que en este rubro, la carga más pesada se deja a los integrantes del sector del autotransporte.

"México carece de un abasto garantizado en el tiempo y la calidad de Diésel, Ultra bajo azufre, y mientras no tengamos esta condición no es justo condenar al transporte mexicano y a los transportistas mexicanos que arriesgan su capital a llevar a cabo un gasto excesivo pagando mejor tecnología que no rendirá los frutos ni económicos para sus empresas y lo más lamentable tampoco rendirá los frutos en mejora ambiental, para lo cual está diseñada esa tecnología, el 81 por ciento por ciento de los municipios del país está excluido de los corredores que en este momento están contemplados", lamentó el director general de la AMDA.

Detalló que en el 2018, la cantidad de Diésel Ultra Bajo Azufre en el país era del orden del 81 por ciento, sin embargo, esa cifra en vez de aumentar, por el contrario, disminuyó el año pasado a 75 por ciento.

En su oportunidad, el Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, CANACAR, Enrique González Muñoz, advirtió que esa falta de disponibilidad de un combustible limpio hace menos competitivo el sector no sólo en lo interno, sino también hacia el exterior, por ello hizo un llamado al gobierno federal.

"Ojalá se cree una conciencia de que estamos dispuestos a seguir dando el servicio, por que así lo estamos dando nosotros bajo las circunstancias que nos permita nuestro entorno nuestro mercado, hay empresas que socialmente pueden contratar a México, pero no vamos a estar a la vanguardia, hay empresas que se preocupan mucho por ser socialmente responsables y ver cuales son las emisiones de contaminantes, a mi me dolería mucho que esa oportunidad se nos vaya en México por que simplemente no tenemos los equipos adecuados para estar a la altura de los requerimientos mundiales, yo creo que el llamado que hacemos nosotros como industriales del transporte es: vamos a seguir dando el servicio cómo, como podamos, pero si queremos tener una cancha pareja para no pensar en una competencia interna, sino para vernos en un entorno internacional, para que podamos de alguna manera seguir desarrollándonos en la logística y la movilidad", manifestó el Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, CANACAR.

Esta cadena del autotransporte agrupa diversos organismos que en conjunto superan como aportación más del 6 por ciento del Producto Interno Bruto y ofrecen al menos 3 millones de empleos directos.

Se mencionó que con estas medidas se habrán perdido en inversiones por más de 21 mil millones de pesos, al primer semestre de este año, demandaron que se aplace la entrada en vigor de la norma oficial mexicana 044, prevista para enero del próximo año que exige la utilización de maquinarias más eficientes, ya que no podría entrar en vigor, por que los motores no podrán utilizar el diésel regular.

Estimaron que al menos, tendrían que pasar 5 años para que PEMEX, pueda surtir en todo el país éste combustible con características limpias.

Advirtieron que los cuerdos de París de la COP 21, establecen 3 líneas en el sector autotransporte:

-Tener combustibles limpios, lo que no se ha cumplido .

-Incentivos para la renovación de la flota vehicular y

-Avanzar en tecnologías a favor del medio ambiente, en donde señalaron, la industria está lista, pero no se tienen ni combustible ni incentivos

En México la edad promedio de la flota es de 18 años de edad, hay 2 millones de vehículos, al mismo tiempo se tiene la puerta abierta a la la importación de vehículos antiguos y más contaminantes, lo que afecta al medio ambiente.