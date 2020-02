Siento que hay mano negra en violencia de la UNAM: AMLO

Que se resuelvan conflictos con diálogo y sin violencia, fue el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a los movimientos y tomas de instalaciones que se han hecho en diversas escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ante la exigencia del cese a la violencia de género.

Durante su mañanera, el primer mandatario llamó a que no sean movimientos políticos lo que afecte la vida académica.

- "Siento y lo voy a decir, qué hay mano negra...

- ¿De quien?

Eso es lo qué hay que ver y qué bien que ya lo estamos diciendo aquí porque siempre hay quienes mueven la cuba y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos entonces ojalá se resuelvan las cosas por ejemplo en la Metropolitana los trabajadores, los alumnos, los directivos resolvieron con el diálogo si diferencias y se evitó una huelga, la vez pasado se afectó mucho en lo académico".

Aunque reconoció que hay grupos inconformes, que de deben atender y con los que se debe dialogar aseguró que no existen condiciones para que se lleven a cabo movimientos que paralice la Universidad, pues dijo ahora hay libertad, justicia, tolerancia y búsqueda de la Paz.

"Son otros tiempos por eso no hay una esfera que permita que un movimiento sin causa pare o impida el funcionamiento de la UNAM, desde luego hay grupos inconformes, hay que atenderlos, hay que dialogar pero no es un movimiento colectivo mayoritario, nosotros vamos a ser respetuoso de la autonomía de la Universidad y estoy opinando que se debe evitar que haya pros injustificados y que no haya manipulación política".

Y es que dijo en redes se llamó a un paro total y no se sabía quién convocaba, resaltó que como en cualquier movimiento debe existir la democracia por lo que se debe preguntar a los alumnos y a los maestros, si es lo que quieren, también enfatizó, deben evitarse encapuchados que se digan radicales o de izquierda, pues dijo un luchador social debe dar la cara y no apostar a la violencia.