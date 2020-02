Integrantes de GOAN no firmaron acuerdo con Insabi: Martín Orozco

Aunque negó estar corrigiendo la plana al Gobierno Federal, el presidente de la Conferencia de Gobernadores de Acción Nacional, Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, aseguró que los nueves integrantes de este organismo, no firmaron su adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar.



Después que en la mañanera el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que son 23 los estados adheridos, teniendo en la lista cinco de fracción panista, el mandatario estatal precisó que analizaron sólo los temas del financiamiento donde hasta el momento no tienen un acuerdo concreto.



“No se firmó nada absolutamente simplemente ver un tema de corrida financiera para medir la gratuidad, la reunión sigue en pláticas seguimos en buen ánimo de trabajo sobre todo en un avance importante de que todos podemos trabajar en base a la nueva Ley de Insabi, de acuerdos y creo que no de negociación, de política, lo vamos a analizar inmediatamente con Juan el director del Insabi en la parte de las corridas financieras de los fondos porque de ahí depende la gratuidad... estamos llegaba a acuerdos para tener una buena calidad de salud de todos los mexicanos... todo el tema financiero es lo que vamos a ver”.



Comentó que no hubo acuerdos en el tema de la gratuidad para el otorgamiento de los servicios del tercer nivel y detalló que sólo Nayarit encabezado por Antonio Echevarría García, fue el gobierno panista que firmó con el Insabi, aunque el Gobierno Federal señaló a Yucatán, Durango, Queretaro Y Quintana Roo.



Tras una comida de dos horas donde llegaron los nueves integrantes del GOAN, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien afirmó que existe voluntad para trabajar con el Gobierno Federal pero explicó que hablarán con el titular del INSABI, Juan Ferrer para detallar un acuerdo financiero que permita acelerar esta negociación ya que dijo, se debe garantizar el cumplimento de los servicios gratuitos.



“Una de nuestras propuestas es nos adherimos ahí sí en una compra consolidada vamos a ver la respuesta o sea tenemos que dotar seguridad todos queremos adherirnos a la compra consolidada y no se entrega la infraestructura”.



Un tanto molesto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral indicó qué habrá otras reuniones para avanzar el ingreso al Instituto.