Organizaciones entregan firmas a Diputados para modificar la Ley de Aguas

Integrantes del Colectivo Agua Para Todos, que aglutina más de 400 organizaciones civiles, acudieron este martes a la Cámara de Diputados para entregar 198 mil firmas que respaldan una iniciativa ciudadana que busca modificar la actual Ley de Aguas Nacionales.

Luego de sostener un encuentro privado con legisladores en San Lázaro, Oscar Monroy Hermosillo, profesor de la UAM-Xochimilco y miembro de dicho colectivo, explicó esta propuesta busca garantizar el derecho humano al agua y eliminar el régimen de concesiones y dotar a las comunidades indígenas y a la población en general de todos los derechos de este recurso natural, a través de los Consejos de Aguas y Cuencas.

El académico alertó que, de seguir el actual modelo de concesiones y extracciones indiscriminadas de agua, continuará la explotación del más del 70 por ciento del líquido a manos del sector industrial y solo se destinará poco menos del 30 por ciento a la población.

"Es una ley que va a cuidar el agua, busca que se capte mejor el agua, que tengamos agua limpia, que se trate, se reúse, se privilegien los usos y no nada más para el uso industrial. En general sino las industrias mineras, el hidrofracking, las refresqueras, las cerveceras que se instalan, por ejemplo, en Mexicali, que quieren quitarnos el agua".

Por su parte, el activista y cantante de Café Tacvba, Rubén Albarrán, quien forma parte de esta agrupación, dijo que los diputados impulsan una ley general de aguas, que, si bien trata de eliminar o reducir las concesiones privadas, busca que el Estado se haga cargo de la distribución, pero tampoco se puede confiar en las autoridades que históricamente han actuado de manera abusiva y corrupta.

"No podemos confiar en el Estado, que va a hacer un buen manejo del agua, los pueblos originarios yo creo que la iniciativa de los diputados vuelve a poner en manos del Estado las decisiones sobre el agua y no debe ser así. Entonces sí, es un buen comienzo, hablan sobre la privatización y de las concesiones, en eso todos estamos de acuerdo. No podemos seguir concesionado, las concesiones se tienen que ir revocando, todo eso se tiene que revisar, pero nosotros como humanos tenemos que hacernos cargo".

La iniciativa ciudadana que busca que las comunidades indígenas y organizaciones administren el agua, fue bien recibida por los diputados quienes prometieron analizarla con toda dedicación, mientras que el INE avala las 198 mil firmas que impulsan esta propuesta.

Por lo pronto, el Colectivo Agua para Todos organizó una manifestación que bloqueó por unos minutos la avenida Congreso de la Unión, frente a la Palacio Legislativo de San Lázaro.