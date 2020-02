El presidente Andrés Manuel López Obrador alzo la voz para dar la tercera llamada a los interesados a comprar el avión presidencial, antes de poner en práctica la tan anunciada rifa entre los mexicanos, para darle salida al TP 01 "José María Morelos y Pavón".

Durante la mañanera de este martes el Primer Mandatario anunció que se reunirá la próxima semana con empresarios para invitarlos a colocar cuatro millones de cachitos en súper mercados o como mejor les parezca.

"Ya estamos resolviendo cómo lo vamos a rifar, si en estos días no se anima nadie, voy a utilizar estos tres días para decir tercera llamada, tercera llamada porque si no va la rifa… se les va a hacer el planteamiento definitivo en el caso que sea la rifa para colocar cuatro millones de cachitos todos vamos a invitarlos a todos, es voluntario es pedir a los empresarios que nos ayuden a resolver el problema, que piensen que el dinero se va a usar en equipo médico, estamos pensando en cuatro millones que son a 500 pesos, dos mil millones".

Los otros dos millones mencionó, los pondrá a disposición la Lotería Nacional, eso sí reconoció, no será posible saber si entrarán a esta rifa integrantes del crimen organizado.

"No son billetes de la Lotería no podríamos tener control, es como cuando yo me tomo una foto con alguien, ni modo que le pida yo, a ver identifíquese, su carta de no antecedentes penales, pues yo me tomo la foto ya… no es que son dos millones nada más los de la Lotería…

- Si no saben de una boda, no se dan cuenta de que unos narcotraficantes…

- Sí".

Y es que previamente el Jefe del Ejecutivo Federal, respondió brevemente con un "lo desconozco" al cuestionamiento sobre el uso de la catedral de Culiacán para la boda de la hija del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán y sobre la posibilidad de la presencia de Ovidio Guzmán.