Niega gobierno que se rasuren pensiones del IMSS con Ley del 73

No se van a rasurar a 10 salarios las pensiones de todos los trabajadores que cuentan con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue la respuesta del Gobierno federal a la determinación de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la generación en transición de la ley de 1973.

Al respecto en su mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la población y medios de comunicación hacer denuncias de irregularidades y afirmó que acusar a su gobierno de ser responsable de reducir las pensiones es algo que sí "calienta".

"Ahora el Reforma defiende las pensiones de los trabajadores y Loret de Mola está preocupado por el abasto de medicinas, o sea la verdad muchas gracias a todos, esa es la democracia, el que todos ayudemos, en el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan, cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores, eso sí calienta".

Previamente el director del IMSS, Zoé Robledo aclaró que la decisión de la corte incluye sólo a trabajadores de los tribunales colegiados mientras el resto, dijo seguirán calculándose en 25 salarios mínimo. Enfatizó que con ello no se cae en desacato.

"El ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general es decir no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía, en donde tienen que resolver como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios, nada más no es de aplicación del Seguro Social es decir no es de aplicación obligatoria, no significa esto que estamos en un desacato ni mucho menos simplemente no aplica al Seguro Social y en ese sentido sí decir que nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos".

Por ello afirmó que el IMSS aún plantea el criterio de seguir haciendo el cálculo a través del Consejo Técnico del IMSS