Guardia Nacional busca también a los tres reos fugados

La Guardia Nacional colabora en la búsqueda y detención de los tres reos fugados este miércoles del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, adelantó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

El funcionario federal dijo que se apoya a las autoridades capitalinas en distintos ámbitos sobre todo con tareas de inteligencia para dar con el paradero de estos tres sujetos, uno de ellos, Víctor Manuel Félix Beltrán, presunto operador financiero de los hijos del "Chapo Guzmán.

"Estamos colaborando desde ayer con las autoridades de la Ciudad de México, tenemos una estrecha comunicación para investigar ya dar seguimiento a la fuga de estos tres reos, en el ámbito de la inteligencia, del intercambio de información y por supuesto en la colaboración de la Guardia Nacional tanto aquí en la ciudad de México, como en otros estados de la República para la ubicación de estos reos en sus zonas de mayor influencia criminal".

El titular de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que esta fuga sea el reflejo de un mayor empoderamiento del Cártel de Sinaloa en el país, pues a este grupo delictivo se le da un especial seguimiento, pero se tiene que contar con pruebas fehacientes para judicializar sus delitos y los capos eviten su encarcelamiento con resquicios judiciales.

"No ha crecido el Cártel de Sinaloa, hay un seguimiento puntual de los órganos de inteligencia del Estado mexicano a todas esas organizaciones y puedo decir que no solo tenemos un mapeo sino una información muy clara sobre los líderes de esas organizaciones, sus actividades y demás. Sin embargo, tenemos que judicializarlo y no logren como ha sucedió en casos relevantes la liberación por falta de pruebas".