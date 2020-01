La Comisión Permanente del Congreso de la Unión autorizó este martes la solicitud de licencia de Alfonso Ramírez Cuéllar, para separarse del cargo de diputado federal y dedicarse de lleno a su nueva encomienda como presidente interino de Morena.

Ramírez Cuéllar era presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y su permiso se otorgó partir del 26 de enero.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que para que no haya problemas, se invitará tanto a Yeidckol Polevnsky, actual Secretaria General de Morena, como al dirigente interino Alfonso Ramírez Cuéllar, a la reunión plenaria que comenzará este miércoles en San Lázaro para definir los temas de su agenda legislativa.

Por cierto, que Mario Delgado reiteró su deseo de contender por la dirigencia nacional de su partido, dijo que sigue firme en su interés de participar en la "rifa del tigre" siempre y cuando se atienda el llamado del presidente López Obrador para que la elección de nuevo líder nacional de Morena, sea a través de una encuesta abierta a la ciudadanía, para que sea la gente la que decida.

"Yo mantengo mi interés en dirigir Morena, pero lo que he dicho siempre, si se sigue la recomendación del Presidente. Yo no voy a participar en ningún proyecto cuyo eje principal sea el desafiar la voz del Presidente de la República. Es algo en lo que no coincido. Creo que Morena debería ser el motor que impulse la Cuarta Transformación. En cualquier otro escenario, yo no participaré, porque estoy seguro que no va a salir bien".

Delgado Carrillo confió en que ya se terminen las disputas al interior de Morena y se logren acuerdos en el proceso de renovación del partido y empezar a organizar los comicios del 2021, pero escuchando siempre al presidente fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador.