Así es el boleto que se usaría para la rifa del avión presidencial

La posibilidad de organizar una rifa para vender el avión presidencial va tan en serio que ya hay diseño del boleto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó en su conferencia matutina el diseño del boleto que la Lotería Nacional lanzaría para rifar el lujoso avión que ha rechazado la administración de la 4ª Transformación.

Este boleto llevaba la leyenda “Premio Mayor Avión Presidencial” y aclaraba con un rótulo: “Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”.

La rifa del tigre… la quinta opción para dar salida al avión presidencial

El diseño que fue mostrado en la conferencia también tenía la fecha del martes 5 de mayo de 2020 destacando, como si se tratara de una edición conmemorativa, “Batalla de Puebla 158 años de la victoria”.

Además indicaba su valor de 500 pesos e integraba el logo de la Lotería Nacional.

“Se nos ha dificultado la venta, porque no lo podemos malbaratar, no lo podemos entregar a un precio por debajo del avalúo; se ha complicado porque es un avión extravagante que no se debió comprar”, dijo AMLO en la conferencia de este martes 28 de enero de 2020.

Boleto de la rifa del avión presidencial / Gobierno de México

“Si no sale el comprador en estos días ya quedamos, en la semana próxima resolvemos; vamos a seguir con este plan y va muy probablemente la rifa”, expresó el presidente.

No fue una ocurrencia la rifa del avión presidencial: AMLO

López Obrador fue cuestionado sobre el impedimento legal que tiene la Lotería Nacional para entregar premios que no sean en efectivo estipulado en su Ley Orgánica.

Él reconoció que hay distintos procedimientos legales que se tienen que resolver, pero comentó que ya se reunió con funcionarios de Hacienda, Banobras, Fuerza Aérea y Consejería Jurídica, entre otros, para hacer ajustes al marco legal.

También indicó que otro de los temas legales tiene que ver con los impuestos, ya que de acuerdo a la ley quien ganan un premio debe pagar impuestos. También están contemplando qué hacer en caso de que una empresa resulte ganadora.

“Si pudieron resolver comprar este avión, que fue un absurdo, cómo no vamos a poder resolver cómo venderlo”, sentenció en su conferencia.