Es imposible dar atención y medicamentos gratuitos: José Narro Robles

El ex Secretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto, José Narro Robles, consideró absolutamente imposible que se puedan otorgar atención médica y medicamentos gratuitos, pues no hay recursos que alcancen para brindar ese servicio de manera universal como lo pretende el INSABI.

Al participar como ponente en la reunión plenaria de diputados y senadores del PRD que se lleva a cabo en el recinto de San Lázaro, estimó que se necesitan más de 350 mil millones de pesos, algo así como el 1.5 por ciento del PIB para otorgar ese ambicioso servicio y no haya plena garantía de éxito.

"¿Qué pasa con el caso del INSABI?, perdón, las improvisaciones, el desconocimiento, la inexperiencia, las ocurrencias y la soberbia de algunos de los funcionarios han generado un grave problema. Gratuidad completa en todos los niveles para todos los padecimientos y necesidades, es absolutamente imposible, no hay dinero que pueda alcanzar"

Admitió que existió corrupción en los servicios médicos del sector salud, pues cuando fungió como titular de salud en el sexenio pasado presentó ante la PGR 70 denuncias por no comprobar gastos del Seguro Popular por más de mil 150 millones pesos, si había corrupción, pero también hubo muchos beneficios, no es cierto eso de que no era seguro ni popular.

Es más, dijo que fue un grave error que este gobierno haya eliminado el fondo para gastos catastróficos por más de 90 mil millones de pesos que permitieron atender muchas enfermedades a casi un millón de pacientes a quienes se subsidió el 94 por ciento de los gastos médicos en VIH, cáncer infantil y otras 64 enfermedades del 2012 al 2018.

Dijo que, no se vale que, se haya acusado sin pruebas al director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Zermeño, de manipular los padres de los niños con cáncer para simular que había desabasto de medicamentos.

"Me parece muy lamentable que, sin prueba alguna, sin investigación en curso, se le señale como una persona que ha hecho un uso inadecuado de los recursos y que ha manejado, manipulado a los padres de los niños con cáncer, no se vale. No se vale, punto. Y no se vale en ningún caso donde se hacen que no van acompañados por lo menos de la denuncia correspondiente, yo lamento esos hechos".

El también exrector de la UNAM, sostuvo que conoce al doctor Nieto Zermeño quien fue su compañero en la etapa escolar y es espléndido pedíatra y un hombre honesto, un profesional muy reconocido al que se hizo un señalamiento injusto.