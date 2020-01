No se utiliza la fuerza contra migrantes… la GN muy bien: AMLO

La Guardia Nacional muy bien, sin heridos, ni violación de derechos humanos al contener a migrantes en el sur del país, así defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la actuación de los integrantes de la Guardia Nacional que por segunda ocasión repelieron el ingreso de centroamericanos en el límite con Chiapas.

Durante la mañanera de este viernes, reconoció la labor de las fuerzas armadas y de la Cancillería que dijo, tienen la instrucción de respetar y acompañar a los migrantes.

“Lo que corresponde a la Guardia Nacional, muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando

- Se asegura que se está utilizando la fuerza

Pues yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo, afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, se les ha dado la atención médica… Yo tengo información que la Guardia Nacional ha actuado bien”.

Sin emabrgo se dijo dispuesto a ver las imágenes donde se nota a elementos respondiendo con uso de gas lacrimógeno entre otras actitudes que incluso el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo criticó, afirmando que es una política de estado contraria a los más elementales derechos humanos, ante ello, López Obrador manifestó respecto por el legislador, aunque dijo no coincide con esa visión, ni con la opinión de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra que el país vive una verdadera crisis humanitaria.

“No coincido con ella pero respeto su punto de vista y además vamos a respetar sus recomendaciones pero no existe una crisis humanitaria, sí claro que sí me sentaría con ella, es un asunto de ver cuándo nos podemos encontrar”.

Aunque dijo que el caso aislado de agresión se dio el primer día que llegaron los migrantes, se le indicó que este jueves también se dieron casos, a lo que el Jefe del Ejecutivo calificó esos hechos como mínimos ya que se siguen dando casos de refugio atención médica que los migrantes necesitan.