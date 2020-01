Dudan de promesas para garantizar medicamento para niños con cáncer

De buenas intenciones está lleno el camino del infierno, fue la respuesta de dos padres de niños con cáncer, tras reunirse con la encargada de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez en Palacio Nacional.

El señor Irael Rivas y Omar Hernández, mencionaron que la solución de "sólo por hoy" que les dio el Gobierno Federal en ese acercamiento, es realmente preocupante.

"Nada que garantice fehacientemente este abasto de medicamentos porque de intenciones pues el camino del infierno está lleno no? La licenciada Leticia nos atendió muy amablemente pero nos dijo algo al final, ustedes piensen que sólo por hoy hay medicamentos, eso nos preocupa no? No sé porque problema pero les está costando trabajo la solución de este problema del abasto no, entonces pues vamos a seguir muy expectantes".

Se dijeron dispuestos de hacer el recorrido junto a las autoridades por el Infantil "Federico Gómez" y los distintos hospitales e institutos de especialidades para garantizar el medicamento, sin embargo, mencionaron que la autoridad les rechazó la posibilidad. Los familiares de los pequeños afectados por el desabasto también explicaron que se les informó que para el Hospital Infantil se entregaron más de 400 dosis de medicamento lo que destacaron es insuficiente.

"No quieren ir a Ixtapaluca, no quieren ir a 20 de noviembre, estamos esperando a la mamá de Puebla no quieren ir a Puebla, no quieren ir a Oaxaca, estaba la junta en Ciudad Juárez, no quieren, no sé nos dijeron que no que ese es otro tema… sí me llama la atención del sólo por hoy como los alcohólicos, sólo por hoy hay medicamento…

no es suficiente vamos a trasladarnos al Hospital Infantil Federico Gómez, para hablar con el director para verificar, más que nada que se garantice el medicamento continuo… son 420 dosis que llegaron, 800 son las que se usan a la semana en el Hospital Federico Gómez…

También entonces el director tiene poder sobre Ciudad Juárez, sobre Ixtapaluca, sobre Oaxaca, sobre Puebla, vaya qué poder tiene el director del hospital sobre las farmacéuticas inclusive".

Así pusieron en duda las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador que se tiene la hipótesis que el responsable de la falta de medicamentos sea el director del Hospital Infantil, al tener complicidad con la empresa Pisa, misma que dejó de entregar el tratamiento.

Por otra parte indicaron que insistirán en la instalación de mesas de trabajo con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin que no ocurran estas incidencias. También enfatizaron que mantienen contemplado el realizar un plantón hasta conseguir el tratamiento completo.