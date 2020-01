Fui al Hospital ABC de Santa Fe a hacerme un check up: Mario Delgado

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que el pasado lunes acudió a hacerse un chequeo médico en un costoso hospital particular, en lugar de acudir a una clínica del sector salud como el IMSS, el INSABI o bien al ISSSTE como le corresponde por ser un servidor público.

Después de que en redes sociales se evidenció al legislador morenista cundo asistió al hospital ABC de Santa Fe, se le preguntó por qué no asistió al ISSSTE, al que están afiliados los diputados, o a los servicios médicos que se proporcionan a través del Insabi , institución que tanto ha defendido.

E, conferencia de prensa, el diputado Mario Delgado simplemente respondió que se trató de un "check up" de rutina y que le costó 16 mil pesos.

"Cada año me hago un check up, Estuve toda la mañana el lunes en el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos. ¿Y por qué no fue a su clínica del ISSSTE? -"No fui a atenderme algo en particular".

¿Ahí también hacen check up?- "Ah, no sabía", respondió.

En el ISSSTE se proporciona el servicio de CLIDDA, que es Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado, a través del cual se hace un chequeo médico completo, que incluye exámenes de sangre y de orina, detección de cáncer de mama y cervicouterino, antígeno prostático, densitometría ósea, prueba de VIH y examen de vista, entre otros.

Cabe mencionar que durante la conferencia de prensa ofrecida en San Lázaro, una persona le gritó: ¡quien fuera diputado!., justo cuando Mario Delgado daba sus argumentos por había asistido al hospital ABC.