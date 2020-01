Guardia Nacional no cayó en trampa de provocación de migrantes: AMLO

Al calificarlo como un acto aislado, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la actuación de la Guardia Nacional en Chiapas donde contuvieron la entrada de migrantes centroamericanos, con gas lacrimógeno.

Durante su mañanera, el Primer Mandatario indicó que, si bien no es una característica de su gobierno, los elementos habían soportado ataques, incluso con piedras, por parte de las personas provenientes de Honduras y Guatemala.

"Es un caso aislado que desde luego no vamos a aplicar siempre, eso no es el distintivo de este gobierno, nosotros queremos la paz queremos resolver las discrepancias con diálogo… resistieron mucho los de la Guardia Nacional porque hubo también de parte de los migrantes, agresión, incluso tiraron piedras y resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia".

López Obrador aseguró que los migrantes llegaron a la frontera de nuestro país con mentiras por parte incluso de los dirigentes de las caravanas.

"Fueron algunos engañados, de los que vienen en la caravana, les dijeron que no iba a haber ningún problema, que iban a llegar hasta la frontera norte, algunos líderes y cuando se dieron cuenta que había opciones de refugio, de trabajo, en sus lugares de origen o en México y otras opciones… que no era así de que habían conseguido los dirigentes un pase automático para llegar a la frontera norte, pues desistieron y voluntariamente están regresando".

Mencionó que alrededor de 300 migrantes ya regresaron a sus países de origen, y este miércoles se prevé un mismo número de repatriados voluntariamente, así mismo insistió que aunque lo esperen los adversarios, la instrucción que mantiene la Guardia es no utilizar la fuerza en contra de nadie.