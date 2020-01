El diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo, condenó la "salvaje agresión" de elementos de la Guardia Nacional contra migrantes en la frontera sur de nuestro país.

En un mensaje en redes sociales, denuncio que ese maltrato viola el artículo 11 constitucional que establece el libre tránsito y también transgrede los tratados internacionales como el Acuerdo Migratorio de Marrakech del cual México es promotor y que establece una migración ordenada, segura y regular.

De hecho, el veterano legislador consideró que ese "vandalismo" contra los migrantes de la caravana de hondureño, configura varios delitos que deben perseguirse.

Por su parte, la lideresa de la diputación perredista, Verónica Juárez Piña, demandó a los titulares del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño; la CNDH, Rosario Piedra; y de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard explicar esa actitud hostil e improvisada para atender un problema que se había anticipado con anterioridad.

"El Secretario de Relaciones Exteriores que nos explique por qué no podemos tener un cruce ordenado de los migrantes y que no explique por qué la Guardia Nacional utilizó gas lacrimógeno, Por qué las niñas y los niños están siendo separados al momento y luego dicen que los van a reintegrar en el desorden".

Aseguro que con la contención d emigrantes ordenada por el gobierno de Estados Unidos, México esta haciendo campaña en favor de Donald Trump.

A su vez el presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, el priista Rubén Moreira, aseguró que nada justifica la brutal agresión a los indocumentados hondureños.

"Démosles un trato digno, no los agredamos, trabajemos con los gobiernos de sus países, pero no agredirlos que eso nos corresponde a un pueblo hermano. ¿pero entran y entran los migrantes? - Pero eso ni justifica que los agarren a palo y eso no justifica que les echen gases lacrimógenos y que los golpeen".

Los legisladores de oposición consideraron que con la contención de migrantes en la frontera sur ordenada por el gobierno de Estados Unidos, México está haciendo campaña en favor de Donald Trump.