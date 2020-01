No fue una ocurrencia la rifa del avión presidencial: AMLO

El presidente López Obrador rechazó haya sido “una ocurrencia” la opción de rifar el avión presidencial, al sostener que esa posibilidad la consultó con muchas personas que apoyaron esa rifa.

Dijo que le extraña que la oposición tenga tanta preocupación por ese tema, dice que les debería molestar que se haya comprado un avión tan lujoso en lugar de criticar esa salida que se busca dar a la aeronave.

Señaló que el lugar donde se ubicaría dicho avión sería en cualquiera de los aeropuertos y estaría a cargo de la fuerza aérea, por lo que cualquier mexicano podría ganar la rifa y no tendría ningún problema para el resguardo de la nave.

No obstante, dijo que los memes que se hicieron por la posible rifa fueron “geniales”, pues de hecho, le divierten y hasta soltó una carcajada, pues ya escuchó la cumbia del avión y no le pareció mal.

Ya no en serio, dijo que a mediados de febrero se definirá cuál de las cinco opciones se aplicará para deshacerse del polémico avión presidencial.

En otro tema, dijo que la caravana por seguridad que encabeza el activista Javier Sicilia que saldrá de Cuernavaca el próximo jueves será recibida el domingo en Palacio Nacional por todos los Secretarios de Estado que integran el gabinete de seguridad.

Aseguró que las puertas están abiertas, pero aclaró que él no estaría presente en la reunión, primero porque no le gustan esos “actos propagandísticos” y para “no exponer la investidura presidencial”, pues podría haber algún exceso y no puede permitir un altercado o una falta de respeto a la investidura.

Se le preguntó sobre el conflicto interno de Notimex, López Obrador dijo confiar en que la agencia de noticias del Estado no se vaya a huelga y reiteró su confianza en la directora de Notimex, sostuvo que se actúa conforme a la ley en los despidos de reporteros y demás personal, pese a las quejas de los despedidos.

López Obrador no habló de la caravana de migrantes hondureños que se encuentra en la frontera sur del país.