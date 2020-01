Al calificarlo como el caso más triste de lo que va en su admnistrción, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó que en Tlahuelilpan, Hidalgo se sigan presentando casos de robo de combustible a pesar de la explosión que dejara 137 muertos, en 2019.

A un año de lo ocurrido, el Primer Mandatario encabezó la presentación del informe sobre los apoyos entregados a los familiares de las víctimas de la explosión y reiteró el llamado a evitar esta práctica ilegal.

"Seguimos padeciendo este robo, ya no como antes por eso me detengo a hablar sobre el tema porque sigue habiendo huachicol en Hidalgo, ahí donde fue la tragedia, es el estado con más tomas clandestinas, segundo lugar el Estado ilegal entonces es un llamado a todos, a la población en general, a las comunidades que viven cerca de los ductos, no es lo que se roben de combustible, son las vidas, es un riesgo altísimo".

Sin embargo afirmó que no ha aumentado el huachicol en nuestro país, y se mantiene un promedio diario de robo de combustible cercano a los 5 mil barriles, siendo Hidalgo donde más tomas clandestina se han detectado, con 57, seguido del Estado de México con 22

En este escenario la Diana Alvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social informó que entre los apoyos a familiares de víctimas de la explosión, se dieron 15 mil pesos, así como becas y seguro de ida para jefas de familia.