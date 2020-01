La rifa del tigre… la quinta opción para dar salida al avión presidencial

Para dar fin a la lamentable historia del avión presidencial el Gobierno Federal siguen buscando las formas para venderlo, esto fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer que es la rifa del tigre, la quinta opción.

En su mañanera, el Primer Mandatario indicó que a través de seis millones de cachitos, todos los mexicanos podrían tener la oportunidad de obtener el Avión con capacidad para más de 200 personas, en un sorteo.

“El quinto es una rifa, 500 pesos, seis millones de cachitos, la Lotería Nacional, a ver explico, estamos hablando de opciones eh! Estoy transmitiendo información y la gente va a decidir qué es lo mejor, el avión si son 130 millones de dólares estamos hablando de dos mil 500 pero se le daría al que ganara, ya incluido un servicio de operación de dos años o un año”.

Aunque estaría perdonando un año de mantenimiento, mencionó que sí habrá algunas condiciones para el ganador.

“Aún cuando alguien se saque el avión sería muy lamentable que lo malbaratara porque como norma le tenemos que poner que si lo vende que cuando menos sea a precio de avalúo, si lo va a rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre, ciertas cosas que tendrían que resolverse”.

López Obrador respondió a quienes lo criticaron por no lograr la venta en Estados Unidos y reconoció que ya habló del tema con Carlos Slim y aunque dijo que la rifa fue una idea de su administración, comentó que las ideas ya planteadas, contempla la opinión de varios empresarios.

“Estaba yo escuchando unos legisladores que decían que por qué no habíamos vendido… pero no son tamalitos de chipilín, yo les decía bueno por qué lo compraron... no, estamos hablando con todos, los empresarios de México están ayudando, así, quiero que quede claro, quiero ser categórico y muchos de estos planteamientos y de estas ideas de cómo hacerlo, está surgiendo de ellos”.

Recordó que las otras posibilidades de salida son la posible venta a un interesado, o en 12 partes para lo cual comentó, ya hay dos interesados, también se contempla el ponerlo en renta, o entregarlo a Estados Unidos a cambio del pago de los 130 millones de dólares que está valuado, pero con equipo médico, ambulancias, tomogrados, es decir todo lo que se necesita en los hospitales.