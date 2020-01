Buena decisión el posponer presentación de reformas en justicia: SCJN

Celebra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, el que se haya pospuesto la presentación de los anteproyectos de reformas en materia de administración y procuración de justicia.

En entrevista, luego de la ceremonia de toma de protesta a 13 nuevas magistradas de circuito, emanadas del primer concurso especial de selección y designación para mujeres a estos cargos, el ministro aseguró que esto dará tiempo para que continúe el diálogo entre el Poder Judicial Federal, la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República, pues dichas propuestas no fueron consultadas con el Poder Judicial y se tuvieron que enterar por la prensa.

"La verdad que para mi si fue una sorpresa, creí que solo se iban a referir a la parte de procuración, no de administración de justicia, pero bueno celebro mucho que con toda transparencia se diga que hay que tomar el tiempo para ver esas cuestiones y volver a presentar los proyectos en febrero, me parece que es una muy buena decisión", manifestó el ministro de la SCJN Javier Laynez Potisek

En ese ánimo aseguró sin embargo, señaló que los autores de estos proyectos no buscan reinventar el hilo negro ni empezar de cero, aunque reconoció que si el sistema acusatorio requiere ajustes, es preciso hacerlos, pero con prudencia y bien pensados.

Laynez Potrisek expresó que el Poder Judicial no se reinventa cada 20 años pues recordó que la última reforma constitucional sobre el tema fue en 1994, "eso no significa que no haya áreas que mejorar, pero sin retrocesos," enfatizó.